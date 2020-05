Kinh hoàng người đàn ông sát hại 2 vợ chồng rồi dùng dao đâm vào cổ tự sát ở Điện Biên

Theo người dân ở bản Huổi Chá (xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên), vụ án mạng kinh hoàng trên xảy ra vào sáng sớm ngày 28/5.

Cụ thể, khoảng 5h30 cùng ngày, không biết do mâu thuẫn chuyện gì mà Sùng A Chu (SN 1965) đã dùng dao chém chị Giàng Thị Sính (SN 1986). Thấy vợ bị truy sát, anh Hờ A Páo (SN 1982, chồng chị Sính) liền lao vào can ngăn.

Về phần chị Sính, sau khi bị Chu đâm đã cố gắng bỏ chạy tìm người cứu giúp nhưng do vết thương quá nặng nên chỉ chạy được vài chục mét đã gục xuống đất tử vong.

Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi (Ảnh CAND)

Vì nghe thấy tiếng la hét dữ dội nên hàng xóm chạy sang xem nhưng khi kiểm tra thì tất cả 3 người đã tử vong. Sự việc ngay lập tức được trình báo lên cơ quan Công an huyện Mường Chà.

Sau đó ít phút Công an huyện đã xuống phong tỏa hiện trường. Tiếp sau đó là các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên có mặt tổ chức hỗ trợ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Trang A Lử - Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Chà cho biết, đến trưa ngày 28/5, cơ quan điều tra vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi các nạn nhân. Một bộ phận cán bộ Công an tổ chức lấy lời khai nhân chứng là người dân sống quanh đó. Hiện vẫn chưa có nguyên nhân cụ thể đẫn dến vụ án mạng kinh hoàng này.

Your browser does not support HTML5 video.

Truy bắt đối tượng chém 6 người thương vong ở Thái Nguyên