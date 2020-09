Làm rõ nguyên nhân người đàn ông tẩm xăng tự thiêu dẫn tới tử vong ở Hải Dương

Chiều ngày 9/9, trao đổi với PV Báo gia đình xã hội , đại diện UBND xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết, trưa cùng ngày trên địa bàn xã mới xảy ra vụ việc người đàn ông tẩm xăng tự thiêu dẫn đến tử vong.



Danh tính nạn nhân được xác định là ông Phạm Đình T., SN 1964, ở thôn Đoài, xã Hồng Lạc. Được biết, nạn nhân đã có gia đình và 2 người con.

Hiện trường vụ việc.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h30 ngày 9/9, người dân đi ngang qua bất ngờ phát hiện ông T. đang bốc cháy dữ dội trong sân nhà, xung quanh nồng nặc mùi xăng. Ngay lập tức, mọi người đã hô hoán và cùng gia đình nạn nhân dập lửa.



Tuy nhiên, do ngọn lửa cháy quá lớn nên đến khi được khống chế thì ông T. đã tử vong. Theo Người Đưa Tin, thời điểm xảy ra vụ việc, người thân trong gia đình ông T. đều ở trong nhà nhưng không hay biết.



Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Hồng Lạc cùng cơ quan chức năng huyện Thanh Hà đã nhanh chóng tới hiện trường, tiến hàng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người xung quanh và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ảnh minh họa.

Mới ngày 4/9 vừa qua, tại xã Phước Thái, huyện Long Thành (Đồng Nai) cũng xảy ra vụ việc người đàn ông tẩm xăng tự thiêu. Nạn nhân được xác định là anh H.M.H. (34 tuổi, trú ở Đình Thần 69, thuộc xã Phước Thái).



Theo thông tin ban đầu, vào chiều 4/9 người dân xung quanh bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh cùng lửa khói bốc lên ngùn ngụt từ nhà anh H. Khi chạy đến xem, không ít người hoảng hốt khi thấy người đàn ông 34 tuổi tẩm xăng tự thiêu, người cháy hừng hực như một ngọn đuốc sống.



Ngay lập tức, những người xung quanh đã lao lên dập lửa cứu người. Tuy nhiên do lửa bốc cao và cháy mạnh, nạn nhân bị Ngay lập tức, những người xung quanh đã lao lên dập lửa cứu người. Tuy nhiên do lửa bốc cao và cháy mạnh, nạn nhân bị bỏng toàn thân, đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến rạng sáng 5/9, nạn nhân đã không qua khỏi. Theo hàng xóm, thời gian gần đây anh H. bị buồn chuyện cá nhân nên tâm trạng rất thất thường.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ