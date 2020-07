Cảm thấy xấu hổ khi bị bắt quả tang ngoại tình, người đàn ông Sơn La quẫn trí tự sát bằng thuốc nổ

Theo thông tin ban đầu, anh Tráng A Khai dùng thuốc nổ tự sát tại nhà riêng. Hậu quả, anh Khai tử vong tại chỗ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Mường La đã xuống phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.

Qua điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tự sát kinh hoàng này là do anh Tráng A Khai có quan hệ bất chính ở một người phụ nữ đã có chồng ở bản khác (cùng xã Ngọc Chiến). Sau đó sự việc vỡ lở, người dân bắt quả tang anh Khai và người phụ nữ có chồng dan díu với nhau.

Biết chuyện ê trề của chồng, vợ anh Khai giận dỗi ôm con bỏ về bố mẹ đẻ ở xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Trong thời gian sống một mình ở nhà, anh Khai cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặc cảm nên đã nghĩ quẩn và hành động tự sát.

Hiện trường vụ tự sát bằng thuốc nổ

Vào năm 2016 tại TP Hồ Chí Minh cũng xảy ra vụ việc một người phụ nữ tự sát bên thi thể con vì bị phát hiện ngoại tình. Theo điều tra, anh T. và Huỳnh Thị Kim Phượng (SN 1979, ngụ quận Bình Tân) kết hôn năm 2000, rồi sinh được 2 đứa con.

Nhưng nghi ngờ 1 trong 2 con không giống mình nên anh T. đã đưa đứa trẻ đi xét nghiệm ADN và phát hiện đứa trẻ này không phải con mình. Tối 9/2/2016, anh T. hỏi vợ chuyện mình không phải bố đẻ đứa bé thì Phượng không trả lời. Điều này khiến anh T. tức giận, đánh vợ rồi đóng cửa phòng lại không cho Phượng ra ngoài.

Đến sáng 10/2/2016, anh T. kêu Phượng dậy ăn sáng thì phát hiện trên cổ tay Phượng có vết cắt đầy máu và cháu bé đã tử vong . Anh T. đưa Phượng đi cấp cứu rồi trình báo Công an.

Tại cơ quan điều tra, Phượng khi sờ gò má con thấy lạnh, đưa tay lên mũi không thấy cháu thở nên đã tự tử, lấy kéo cắt đứt cổ tay, tỉ lệ thương tật 23%.

Ngày 18/2/2016, Cơ quan điều tra khởi tố Phượng tội Giết người. Đến ngày 3/1/2017 thì Cơ quan điều tra thay đổi tội danh thành Vô ý làm chết người.

