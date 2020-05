Phát hiện thi thể người đàn ông ở giữa rừng, nghi bị bạn đi săn cùng bắn trúng đầu

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với Công an huyện Lâm Hà điều tra vụ việc một người đàn ông tử vong với vết thương trên đầu do đạn chì gây ra.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, thường trú xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, Lâm Đồng; tạm trú xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà).

Theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân, ngày 23/5, anh Tuấn đi lên rừng săn thú cùng ông Nguyễn Văn Hùng (6 tuổi, ngụ thôn 10, xã TânThanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Nhưng đến ngày 25/5, gia đình vẫn không thấy anh Tuấn trở về nhà.

Lo lắng có chuyện chẳng lành xảy ra với anh Tuấn nên gia đình đã huy động anh em họ hàng cùng một số người thân thiết đi vào rừng tìm kiếm. Sau đó họ phát hiện thi thể anh Tuấn nằm cánh khu rừng thuộc tiểu khu 289.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Ngay sau đó sự việc được trình báo lên Công an Lâm Đồng. Đơn vị phối hợp với Công an huyện Lâm Hà khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu phát hiện trên đầu nạn nhân có vết đạn chì do súng săn gây ra,.

Cơ quan chức năng nghi ngờ, có thể trong lúc săn bắn, có thể anh Tuấn đã bị đạn lạc bắn trúng. Tuy nhiên, nghi vấn này vẫn đang được làm rõ.

Khi biết thông tin, anh Tuấn đi săn cùng ông Nguyễn Văn Hùng, cơ quan điều tra đã mời người này lên trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, ông Hùng thừa nhận “bắn nhầm” anh Tuấn.

Cũng theo cơ quan chức năng , giữa anh Tuấn và ông Hùng có mối quan hệ thân thiết, tình cảm gắn bó như chú cháu trong nhà.

Hiện cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm tử thi xong và đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa về tổ chức an táng. Về nguyên nhân vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Khi nào có kết luận cuối cùng sẽ thông tin đến báo chí.

