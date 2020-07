Bàng hoàng phát hiện nhân viên công ty thủy sản tử vong giữa đường với nhiều vết thương trên người

Công an tỉnh Cà Mau cho biết, rạng sáng 19/7, người dân đi đường phát hiện một nam thanh niên tử vong bất thường tại đoạn đường qua Khu công nghiệp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau . Đáng nói, trên người nạn nhân có nhiều vết thương, trong đó có vết thương nghiêm trọng ở vùng đầu và cổ.

Sự việc ngay sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng. Ít phút sau, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, xác minh danh tính nạn nhân.

Công an tỉnh xác định, nạn nhân là anh Nguyễn Hoài Phương (28 tuổi, ngụ ấp Bà Bèo, xã Lương Thế Trân) là nhân viên 1 công ty thủy sản ở TP Cà Mau.

Qua khám nghiệm hiện trường bước đầu xác định, anh Phương tử vong do sốc mất máu vì tai nạn giao thông . Hiện gia đình đã đến nhận bàn giao thi thể đưa về tổ chức an táng. Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ việc

Cũng trong ngày 19/7, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) phối hợp với Công an xã Long An điều tra, làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong căn nhà không người ở.

Theo người dân địa phương, khoảng 8h cùng ngày, một người đàn ông đi vào căn nhà ở cạnh QL1A thuộc địa bàn ấp Long Thạnh, xã Long An, huyện Châu Thành) để đi vệ sinh. Vừa bước vào thì giật mình phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 50 tuổi ở trần, mặc đùi nằm dưới nền gạch. Thi thể nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy mạnh.

Cũng theo người dân địa phương, căn nhà này bị bỏ hoang đã nhiều năm. Trước đây, chủ căn nhà đã sang lại cho một người khác nhưng không thấy người này đến ở.

Ngay sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, người dân đã trình báo đến Công an địa phương. Lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể về nhà xác tổ chức khám nghiệm tử thi.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ