Dân tình xôn xao nghi án người đàn ông U60 dâm ô bé trai trong thang máy chung cư 25 Lạc Trung

Theo nguồn tin từ Nhịp sống Việt, vụ dâm ô này xảy ra vào tối ngày 17/6 tại chung cư 25 Lạc Trung (Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ). Ngay sau đó sự việc được trình báo đến cơ quan chức năng. Công an phường và các đơn vị liên quan đã vào cuộc xác minh thông tin, điều tra làm rõ.

Cũng theo nguồn tin trên, sáng nay (18/6), thông tin về sự việc đã lan khắp chung cư 25 Lạc Trung, nhiều người dân túm tụm bàn tán về sự việc. Theo một người dân được nghe kể lại nói rằng: “Tôi chỉ biết sự việc xảy ra tại tòa nhà NO3. Người đàn ông dâm ô bé trai khoảng 60 tuổi. Ông ta có hành động sờ vào vùng nhạy cảm của bé trai”.

Chung cư 25 Lạc Trung

“Tôi biết thông tin này vì năm trước có 1 lần lấy tờ khai cư dân và thấy ông ta khai là trình độ thạc sĩ. Tôi thật sự không chứng kiến sự việc, chỉ khi Công an đến và đưa đi mới biết”, dẫn lời người bảo vệ theo Nhịp sống việt.

Liên quan đến nghi án này, sáng 18/6, ông Phạm Trung Khánh Tùng – trưởng Công an phường Vĩnh Tuy cho biết, có sự việc trên. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 17/6. Hiện các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và đang trong quá trình làm rõ.

Cũng theo ông Tùng, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ để xử lý theo đúng quy định Pháp luật . Do vụ việc có tính chất nhạy cảm nên lực lượng chức năng đang điều tra cẩn trọng.

Khi được hỏi về danh tính nạn nhân, trưởng Công an phường Vĩnh Tuy nói rằng: “Cụ thể về danh tính cháu bé và đối tượng nghi vấn chưa thể cung cấp được. Trong hôm nay, sau khi có kết quả xác minh, làm rõ chúng tôi sẽ cung cấp cụ thể sau”.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Khởi tố thanh niên hiếp dâm bé gái 12 tuổi