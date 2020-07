Kinh hoàng người đàn ông có biểu hiện “lạ” dùng dao tự đâm vào bụng ở TP Hồ Chí Minh

Cụ thể, khoảng 11h ngày 8/7, người dân sống ở xung quanh khu chợ Trung Mỹ Tây, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP HCM phát hiện một người đàn ông có biểu hiện “lạ” tay cầm con dao. Khi người dân đến gần kiểm tra thì phát hiện người này là ông T.Q.L. (48 tuổi, ngụ quận 12).

Sau đó ít phút, ông L. bất ngờ dùng dao tự đâm vào bụng mình. Do ông L. hành động quá nhanh nên người dân không kịp can ngăn,

Người dân chạy lại khuyên can nhưng ông L. không chịu bỏ doa xuống. Người dân phải trình báo sự việc lên Công an địa phương. Nhận được tin báo, Công an có mặt tại hiện trường khuyên can.

Một lúc sau, lực lượng chức năng tước được dao từ tay ông L. và đưa người này đi cấp cứu. Công an quận 12 cho biết, hiện đang vị vẫn đang lấy lời khai nhân chứng và điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ ông L. tự đâm vào bụng gây thương tích.

Hiện trường vụ người đàn ông tự đâm

Liên quan đến vụ tự đâm, trước đó Công an huyện Lộ Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cũng thụ lý một vụ tương tự. Theo đó, khoảng 11h30 ngày 5/5/2019, người dân tại xã An Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) phát hiện ông Hồ Văn L. (42 tuổi, trú xóm 1, xã An Lộc) nằm bên đường, bụng ra nhiều máu. Người dân kiểm tra thấy ông L. bất động nên đã đưa vào Bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ruột bị đứt rời.

Thông tin về sự việc, một cán bộ công an huyện Lộc Hà cho hay, ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Lộc Hà đã xuống hiện trường lập biên bản, làm rõ sự việc. Vị cán bộ này cho biết, ông L. hay uống rượu nên có thể người này say rượu rồi tự cầm dao môt bụng mình.

Được biết, ông L. đã có vợ và con. Trước khi vụ án xảy ra, ông L. cũng vừa bị ngã do uống rượu, phải vào điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà.

Thông tin từ bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, bệnh nhân L. vào nhập viện trong tình trạng sốc, vã mồ hôi, hệ thống ruột lòi ra ngoài. Hiện, bệnh nhân đang được mổ cấp cứu.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ