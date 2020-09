Bàng hoàng phát hiện một phụ nữ góa chồng cùng người đàn ông độc thân chết trong ô tô đang nổ máy

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Thanh niên đi xe máy gặp tai nạn thương tâm do đâm phải cột bê tông trong đêm tối

Sự việc xảy ra tại cầu Bồng xã Lê Thiện, Kim Thành, Hải Dương do camera của ô tô ghi lại. 2 cột trụ bê tông nghi do người dân dựng nên để ngăn ô tô tải vào làng khiến thanh niên gặp phải tai nạn thương tâm.