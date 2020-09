Kinh hoàng bà mẹ 27 tuổi đầu độc 5 đứa con thơ rồi nhảy từ tàu hỏa tự tử bất thành

Theo The Sun, cách đây vài ngày, cảnh sát ở Solingen, miền Tây nước Đức bàng hoàng phát hiện 5 đứa trẻ với các độ tuổi 1, 2, 3, 6 và 8 tử vong tại nhà riêng. Mẹ của chúng được xác định là Christiane K (27 tuổi)

Đài truyền hình RTL đưa tin, có người đã nhìn thấy, người mẹ 27 tuổi rời khỏi nhà cùng cậu con trai 11 tuổi. Cô ta đưa con đến một ga tàu rồi lên chuyến tàu đi Dusseldorf. Tại đây, cô ta nhảy xuống đường ray tàu với ý định tự sát. Còn cậu con trai bị bỏ lại trên tàu và tiếp tục đi đến Mönchengladbach, nơi bà ngoại cậu sinh sống.

Bàn tay đầy ám ảnh của 1 trong 5 cháu bé bị mẹ đầu độc chết tại nhà riêng

Được biết, Sức Khỏe của cậu bé hiện vẫn ổn định, không hề bị thương và đang được người thân chăm sóc. Còn người mẹ 27 tuổi được nhiều người phát hiện đưa đi Bệnh viện cấp cứu nên may mắn thoát chết.

Cảnh sát cho biết, người mẹ này đã ổn định hơn. Tuy nhiên, cô ta chưa ở trạng thái tốt nhất để tiếp nhận các cuộc phỏng vấn.

Người phát ngôn của sở Cảnh sát địa phương nói rằng, đây là một thảm kịch và cơ quan điều tra chưa thể xác nhận được những đứa trẻ đã bị sát hại như thế nào. "Chúng tôi phải tiến hành thẩm vấn người mẹ để tìm ra động cơ gây án. Nhưng cô ta vẫn chưa thể trả lời phỏng vấn. Hiện nguyên nhân cái chết của bọn trẻ là gì thì vẫn chưa có đáp án chính sát".

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường

Một người khác nói rằng: "Tôi không thể tin người mẹ có thể giết chết những đứa con của mình".

Cho đến thời điểm hiện tại, cảnh sát vẫn đang nỗ lực điều tra và gần như từ chối mọi lời bình luận về báo cáo khám nghiệm pháp y sơ bộ rằng, bọn trẻ đã bị mẹ đầu độc bằng thuốc.

Thị trưởng của Solingen, Tim Kurzbach, đặt một ngọn nến ở lối vào ngôi nhà

Hiện cảnh sát đang theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của người mẹ để nhanh chóng lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ thảm án này.

