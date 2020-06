Vụ người mẹ tử vong do tai nạn khi chở con đi học: Bé trai cũng không qua khỏi

Theo thông tin ban đầu, sáng 26/6 đoạn đường vành đai thuộc địa bàn xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, Ninh Bình đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa một ô tô tải và xe máy. Người mẹ trẻ điều khiển xe máy chở con đi học vừa ra khỏi nhà một đoạn thì không may gặp tai nạn.

Được biết, chiếc ô tô tải mang BKS tỉnh Hưng Yên đi tới đoạn ngã tư thuộc địa bàn xã Lưu Phương thì bất ngờ tông phải xe máy của 2 mẹ con. Vụ va chạm mạnh đã khiến người mẹ tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu, bé trai bị thương nặng. Một vị lãnh đạo huyện Kim Sơn cho hay: "Ngã tư này gần với dốc cầu đi xuống, tuy nhiên chiếc xe tải đi tốc độ khá nhanh, đến ngã tư gặp phụ nữ đèo con nhỏ thì không kịp phản ứng". Mới đây cơ quan chức năng cũng đã xác nhận bé trai cũng không qua khỏi.

Từ nhà nạn nhân tới khu vực xảy ra tai nạn chỉ cách nhau vài trăm mét. Vụ tai nạn đã khiến người dân khu vực không khỏi xót xa.

Địa bàn huyện Kim Sơn từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do các phương tiện xe tải gây nên. Tất cả các ngã tư của huyện đều được lắp camera an ninh để cơ quan Công an giám sát. Người dân hi vọng cơ quan chức năng sẽ áp dụng những hình thức phạt nặng đối với những tài xế phóng nhanh vượt ẩu tại các điểm giao nhau giao thông.

Trước đó vào 6h sáng ngày 13/6, một chiếc xe tải đâm thẳng vào chợ xã Đắk R’La (còn gọi là chợ 312) thuộc huyện Đắk Mil, Đắk Nông khiến 5 người thiệt mạng, 5 người khác bị thương. Chiếc xe tải BKS 69C – 05159 tông mạnh với xe ô tô BKS 48C – 03579 đi cùng chiều, rồi tiếp tục tông vào xe tải BKS 47C – 12570 khiến tài xế mất lái. Xe tải lật nghiên rồi đổ lên các sạp bán hàng của tiểu thương chợ xã Đắk R’La đang buôn bán. Chiếc xe tải gây tai nạn lao thêm khoảng vài trăm mét rồi lật ngửa.

Theo Linh Chi/SKCĐ