Ngao ngán cảnh “heo tặc” trộm thùng thịt nướng trước cửa quán cơm giữa ban ngày ban mặt

Tưởng rằng hành vì trộm thùng thịt nướng sẽ không bị ai phát hiện nhưng người phụ nữ quên mất, trước cửa quán cơm có lắp camera an ninh.

Từ hôm qua đến nay trên mạng xã hội xôn xao clip một người phụ nữ đi xe máy rồi dừng lại bên vỉa hè và nhanh chóng chạy lại “cuỗm” thùng thịt nướng tại một quán cơm tấm ở ven đường.

Theo thông tin đăng trên đoạn clip, sự việc xảy ra vào lúc 9h45 ngày 7/6. Khi đó, trên đoạn đường gần quán cơm cực ít người qua lại.

Đoạn clip ghi cảnh người phụ nữ ăn trộm thùng thịt nướng

Theo nội dung của đoạn clip. Một người phụ nữ đang chạy xe trên dường thì phát hiện quán cơm vắng người lại có thùng thịt nướng để ngay vỉa hè nên quyết định táp vào để căp cắp.

Đứng quan sát một chút không thấy ai thì nhanh chân đi đến bưng trộm thùng thịt nướng ra xe máy rồi phóng xe bỏ trốn.

Có thể sau khi ra kiểm tra phát hiện mất thùng thịt nướng nên chủ quán đã quay vào kiểm tra camera an ninh. Quá bức xúc trước hành động trộm cắp giữa thanh thiên bạch nhật nên đã đăng tải đoạn video lên mạng xã hội

Một cảnh cắt từ đoạn clip

Ngay sau khi đăng tải đoạn clip đã được chia sẻ rầm rộ. Người người bình luận tỏ ra khó hiểu vì hành động của người phụ nữ này. Một số người cho rằng, vì miếng ăn mà gây ra những chuyện quá nực cười.

Một số khác cho rằng, chắc chủ quán hoang mang vô cùng vì nhiều tài sản có giá trị hơn để ở đó không bị mất mà ả “heo tặc” lại chỉ ăn trộm mỗi thùng thịt nướng.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ