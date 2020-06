Phát hiện thiếu phụ bất tỉnh cạnh lọ thuốc sâu tại trạm chờ xe buýt, nghi tự tử

Sáng 23/6, Công an huyện Nghi Lộ (tỉnh Nghệ An ) thông tin, đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân một người phụ nữ nghi uống thuốc trừ sâu tự tử. Vụ việc xảy ra tại trạm xe buýt địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 22/6, một số người dân đi đường trên quốc lộ 1A đoạn qua ngã 3 giao với đường N5 (thuộc xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) thì tá hỏa phát hiện một người phụ nữ nằm bất động ở trạm chờ xe buýt.

Lọ thuốc trừ sâu tại hiện trường

Nhận được tin báo, Công an xã Nghi Long lập tức có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường và thu giữ tang vật.

Một cán bộ Công an xã cho biết, khi đến hiện trường thì phát hiện nạn nhân đã ngất xỉu, gần đó có một chiếc xe máy được xác định là của nạn nhân. Ngoài ra còn phát hiện một chiếc cặp học sinh.

Hiện trường vụ việc

Qua xác định thông tin được biết, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Th.H (SN 1989, trú tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc). Chị H. có 3 con nhỏ, chồng hiện đang làm việc ở nước ngoài. Thời gian gần đây chị H. chuyển về sống cùng bố mẹ đẻ. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Theo Công an xã Nghi Long, đơn vụ đã lập biên bản vụ việc. Ngay sau đó đã chuyển giao vụ việc cho Công an huyện Nghi Lộc để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Your browser does not support HTML5 video.

Phát hiện thi thể nữ công nhân nghi bị sát hại trong phòng trọ