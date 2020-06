Điều tra vụ người phụ nữ bị đánh, tưới xăng đốt nhà nghi do nợ nần

Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đã vào cuộc điều tra nghi án người phụ nữ bị đánh đến mức phải nhập viện cấp cứu và bị người lạ mặt phóng hỏa đốt nhà.

Công an thị xã Bến Cát thông tin, đơn vị mới nhận được đơn trình báo của chị T.T.N (SN 1985, quê Thanh Hóa, ngụ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ) về việc bị hành hung, đốt nhà.

Theo chị N., chiều tối 15/6 khi chị đang ăn cơm thì có một nhóm người lạ mặt xuất hiện trước cửa nhà. Cùng thời điểm, 3 người đàn ông xông vào nhà đánh đập tới bụi khiến chị choáng váng. Một số đối tượng còn lại đứng ở ngoài cảnh giới.

Chị N. bị đánh vào vùng mặt dẫn đến sưng tấy, chảy máu mũi, có hiện tượng nôn nói. Đánh đạp chị N. xong, nhóm này rời khỏi hiện trường . Chị N. sau đó được người thân đưa đi Bệnh viện cấp cứu.

Chưa dừng lại, khoảng 1h30 sáng hôm sau, căn nhà chị N. sinh sống bỗng nhiên bốc cháy dữ dội kèm theo mùi xăng nồng nặc. Rất may thời điểm đó người thân của chị phát hiện và cứu hỏa kịp thời. Song rất nhiều đồ đạc trong nhà bị cháy xém.

Hiện trường vụ cháy

Cũng theo đơn trình báo của chị N., toàn bộ sự việc đã được camera an ninh trong nhà ghi lại.

Tiếp nhận đơn trình báo của chị N., Công an phường Thới Hòa đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, lập biên bản, lấy lời khai của người liên quan. Đồng thời tổ chức trích xuất camera an ninh và trình báo sự việc cho Công an thị xã Bến Cát.

Cơ quan điều tra đã có buổi làm việc với chị N. ngay sau đó. Chị N. cho biết, nguyên nhân vụ hành hung, đốt nhà này có thể xuất phát từ nợ nần. Theo chị N., đầu năm 2020, chị phát hiện bị ung thư máu. Do khó khăn kinh tế nên có vay của ông N.M.L. 100 triệu đồng với lãi suất 10%.

Chị N. đã trả lãi được 6 tháng (60 triệu đồng). Sau đó, để giải quyết nợ gốc, người phụ nữ này đã cấn nợ một người khác qua ông L. Và ông này đã lấy lại 85 triệu đồng.

Song đến nay, ông L. đến đòi gốc 100 triệu đồng mà không trừ số tiền đã cấn nợ trước đó cho chị N. nên chị không trả, hai bên xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến sự việc như trên.

