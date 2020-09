Bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ khoảng 50 tuổi dưới rãnh nước ở Hải Dương

Ít phút sau, chính quyền xã Hoàng Diệu và Công an huyện Gia Lộc có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nên chưa có danh tính nạn nhân.

Nơi phát hiện thi thể người phụ nữ U50

Công an phường Vĩnh Phú nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường và điều tra. Bước đầu xác định thi thể là nữ giới. Thi thể chỉ còn phần chân, phần bụng dưới, mất tay, đầu, chân trái bị cụt, 2 bàn chân cũng không còn. Thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng.

Công an TP Thuận An sau đó đưa thi thể về nhà xác để tổ chức giám định pháp y, xác định danh tính để điều tra rõ nguyên nhân. Liên quan đến vụ việc này, Công an kêu gọi ai có người thân mất tích thì đến trụ sở Công an TP Thuận An trình báo.