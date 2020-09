Điều tra vụ người phụ nữ chết bất thường sau 2 phút xung điện ở phòng khám tư ở Thái Nguyên

Theo Báo Người lao động, Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ một người phụ nữ tử vong sau 2 phút xung điện tại phòng khám do người Đài Loan làm chủ. Cùng ngày UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã xác nhận có vụ việc trên.

Công ty này có trụ sở tại tổ 1 (phường Phố Cò, TP Sông Công) và do ông Kao Chuan Pao (SN 1941, người Đài Loan (Trung Quốc) làm giám đốc.

Hôm xảy ra sự việc, ông Kao Chuan Pao là người trực tiếp sử dụng máy điện trị liệu của Công ty (máy không rõ nhãn hiệu) để thao tác cho bà B.. Khi mới xung điện được khoảng 2 phút thì bà B. bất tỉnh.

Ảnh minh họa

Ngay sau đó, thi thể bà B. được chuyển vào nhà xác bệnh viện và trình báo cơ quan chức năng. Công an tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP Sông Công tổ chức điều, làm rõ nguyên nhân dẫn chết cái chết của bà B..

Trước đó tại TP Hà Nội cũng xảy ra vụ việc, một nữ công nhân công ty may 33 tuổi bị ốm nên đến phòng khám tư ở Thanh Xuân (Hà Nội) để truyền nước muối và đạm. Nhưng khi đang truyền thì bất ngờ tử vong.

Cụ thể, khoảng 18h30 ngày 8/4/2019, chị Phạm Thị H. (sinh năm 1986, thường trú tại Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế; hiện đang tạm trú trên địa bàn phường Khương Đình) được một nam đồng nghiệp làm cùng xưởng may tư nhân đưa tới phòng khám Kết Châu. Khi đó, chị H. trong tình trạng mệt lả, đã 2 - 3 ngày không ăn uống. Chị H. có tiền sử bị tụt huyết áp.

Tại phòng khám, chị H. được chẩn đoán suy nhược cơ thể, tụt huyết áp nên đã được tiến hành truyền nước. Sau khi truyền 1 chai nước muối Natri Clorid, bệnh nhân được chuyển sang truyền 1 chai đạm Alvesin. Sau khi truyền khoảng 5-10 phút, hết khoảng 1/5 chai đạm thì chị H. cảm thấy ngứa.

Bác sĩ tại phòng khám chuyển sang chai natri clorid để duy trì đường truyền đồng thời tiến hành cấp cứu. Song tình trạng chị H. vẫn không khá hơn nên bác sĩ gọi 115 hỗ trợ. Đến 20h30 cùng ngày, chị H. tử vong tại phòng khám.

Your browser does not support HTML5 video.

Sản phụ tử vong bất thường sau mổ đẻ