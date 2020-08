Dựng chuyện bị đánh thuốc mê, cướp hơn 200 triệu vì... nợ nần do thua đề

TTKC (32 tuổi, ngụ xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) về việc dựng chuyện bị đánh thuốc mê và cướp tài sản. lãnh đạo Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) chiều cùng ngày cho biết, Công an xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang đang tiến hành củng cố hồ sơ, xử phạt hành chính đối với bà Tin tức mới nhất ngày 20/8, báo Pháp luật Tp.HCM dẫn lại thông tin từ

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, khi thấy bà C khóc lóc vật vã, có khi nằm ngất cả ra đường ở đoạn quốc lộ 1 đoạn qua xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang thì nhiều người đã đến hỏi thăm.

210 triệu đồng cùng nữ trang, chỉ còn lại chiếc xe máy cũ. Thấy thế, một số người đã quay clip ghi lại vụ việc và đăng tải lên mạng xã hội Lúc này, bà C. vừa khóc vừa nói bản thân vừa bị đánh thuốc mê, cướp mất

Ảnh cắt từ clip.

Khi được đưa đến trụ sở Công an xã Vĩnh Lương, bà C. khai mình làm nghề mua bán hải sản. Vào sáng 20/8, bà đi xe máy đến một quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang để nhận 210 triệu đồng tiền hàng của một người tên L. ở tỉnh Đắk Lắk.

Đến khi về nhà, khi đang chạy xe trên đường thì bà C. bất ngờ ngất đi. Đến khi tỉnh lại, bà phát hiện 210 triệu đồng đã bị mất, đôi bông tai và nhẫn vàng cũng không còn. Do đó, bà khẳng định mình đã bị đánh thuốc mê và cướp tài sản.

Sau khi xác minh, công an xã Vĩnh Lương phát hiện chính bà C đã t ự dựng màn kịch bị đánh thuốc mê, cướp 210 triệu đồng cùng nữ trang. Cuối cùng, bà C. cũng đã thừa nhận hành vi của mình và cho biết, mục đích ngụy tạo vụ việc là do nợ nần chồng chất vì thua đề.





Theo đó, bà dựng chuyện bị đánh thuốc mê, cướp tài sản để đánh lừa người thân, sau đó sẽ lấy tiền còn gửi trong ngân hàng trả nợ. Riêng đôi bông tai, chiếc nhẫn vàng thì bà trước đó đã đem bán lấy 2,5 triệu đồng.

Your browser does not support HTML5 video. Hai kẻ cướp ngân hàng đi qua đi lại nhiều lần trước khi xông vào bên trong trụ sở BIDV chi nhánh Ngọc Khánh

Xem thêm: Chân dung kẻ siết cổ nữ lái xe taxi để cướp tài sản ở Cần Thơ



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ