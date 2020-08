Sở Y tế TP HCM nói gì về vụ người phụ nữ 67 tuổi suy hô hấp nặng sau khi hút mỡ bụng?

Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, khoảng 10h45 ngày 14/8, Trung tâm Cấp cứu 115 TP Hồ Chí Minh chuyển một ca bệnh từ Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam sang bệnh viện Nguyễn Tri Phương (quận 5) cấp cứu. Bệnh nhân này là nữ, 67 tuổi, đã thực hiện hút mỡ bụng ở Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, hiện bệnh nhân đang điều trị tại khoa ICU, tình trạng có biểu hiện hồi phục do xử lý ban đầu tốt. Nói về chẩn đoán bệnh lý của bệnh nhân, đại diện bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho rằng, điều đó là bình thường.

"Bệnh nhân đã lớn tuổi, khi vào viện có buồn ói. Có 2 lý do người ta ít để ý là lúc ăn bị sặc và lúc ói đang nằm làm thức ăn rớt ngược vào. Nếu như không để ý bệnh nhân dễ bị viêm phổi hít, dẫn đến hiện tượng đông đặc phổi. Những người già bị bệnh ở nhà không có người hỗ trợ thường bị tình trạng này", đại diện BV chia sẻ.

Bệnh nhân được đưa ra xe cấp cứu chuyển đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Trước đó, Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam và Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS từng bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh yêu cầu tạm ngưng thực hiện các kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng phương pháp vô cảm liên quan đến việc gây mê từ ngày 18/10/2019.

Theo báo chí đưa tin, ngày 14/10, một nữ Việt kiều 59 tuổi cũng đã tử vong sau 4 ngày thực hiện phẫu thuật căng da mặt tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam (quận 3, TP.HCM). Bệnh nhân này được chẩn đoán nguyên nhân tử vong ban đầu do sốc phản vệ thuốc tê.

Khoảng 8h ngày 17/10 một nữ khách hàng tên V.N.A.T, sinh năm 1986 đến khám tại Bệnh viện thẩm mỹ Emcas (đường Hoàng Dư Khương, quận 10) với nhu cầu được phẫu thuật đặt túi nâng ngực. Sau khi thực hiện khám và xét nghiệm tiền me theo quay định, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật tại Bệnh viện Emcas từ lúc 13g45 đến 15g30. Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn định và được chuyển về phòng lúc 18h48. Bệnh viện Emcas đã tiến hành hồi sức tích cực và chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân 115 lúc 22h37 cùng ngày. Đến 22h45 ngày 17/10 bệnh nhân tử vong. Đến 20h45 thì bệnh nhân đột ngột khó thở, mạch nhanh, huyết áp hạ.

Your browser does not support HTML5 video.

Người phụ nữ hôn mê sau phẫu thuật gọt cằm tại BV thẩm mỹ Emcas. Video: VTV