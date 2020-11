Người dân tá hỏa phát hiện người phụ nữ hóa 'ngọn đuốc sống', nghi tẩm xăng tự thiêu do nợ nần

Tin tức mới nhất ngày 9/11, chiều cùng ngày nguồn tin của PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật cho biết, Công an tỉnh Cà Mau đang khẩn trương xác minh, điều tra vụ người phụ nữ 49 tuổi nghi tẩm tăng tự thiêu xảy ra trên địa bàn.



Danh tính nạn nhân được xác định là bà C.T.T.D., 49 tuổi, ngụ tại khóm 3, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Người dân tiến hành dập lửa trên người bà D.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h chiều 8/11. Vào thời điểm trên, người dân ở khu vực hẻm 200/11 đường Quang Trung (khóm 3) bất ngờ phát hiện người bà D. đang bốc cháy dữ dội.

Ngay lập tức, nhiều người đã hô hoán cùng nhau dập lửa, sau đó đưa bà D. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Sau đó, bà D. được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, tại nơi cư trú bà D. không xảy ra mâu thuẫn hay tranh chấp với ai. Theo VOV , khi làm việc với lực lượng chức năng, người thân của bà D. cho biết, thời gian gần đây bà D. có biểu hiện thiếu nợ nhiều người. Đây rất có thể là lý do khiến bà nghĩ quẩn, tẩm xăng tự thiêu dẫn tới tử vong.

cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho Chiều 9/11, sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm tử thi,bàn giao thi thể cho gia đình để tổ chức an táng theo phong tục địa phương.





Hiện cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.



Theo TN/SKCĐ