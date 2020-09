Chồng chết lặng phát hiện vợ treo cổ tự tử tại nhà riêng, nghi do tuyệt vọng vì làm mất 6 triệu đồng

Ít phút sau sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng, Công an TP Thủ Dầu Một đã đến hiện trường phong tỏa, tổ chức khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của người chồng và những người hàng xóm sống xung quanh.

Qua xác minh biết được, chị T. làm nghề phụ hồ, là người chăm chỉ, hiền lành. Nhưng thời gian gần đây tinh thần chị T. đi xuống, có biểu hiện tự dằn vặt bản thân vì bị mất 6 triệu đồng tiền tiết kiệm.

Hiện tại, phía Công an đã bàn giao thi thể chị T. cho gia đình đưa về an táng. Vụ việc vẫn đang được điều tra để xác minh nguyên nhân.

Hàng xóm sốc khi nghe tin chị T. treo cổ tự tử

Trước đó vào đầu tháng 7/2020 tại Bình Dương, cơ quan chức năng thụ lý vụ việc, một người phụ nữ treo cổ tự tử tại phòng trọ trên đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương . Nạn nhân là chị Châu Ngọc T. (27 tuổi, quê Bạc Liêu).

Cụ thể, khoảng 7h ngày 9/7, người chồng tan ca về phòng trọ thì bàng hoàng phát hiện chị T. tử vong trong tư thế treo cổ bằng dây kẽm ngay cầu thang.

Nhận được tin báo, Công an có mặt tại hiện trường, lấy lời khai các người liên quan. Được biết, hai vợ chồng nạn nhân làm chung công ty nhưng khác ca. Tối trước khi sự việc xảy ra, nạn nhân cùng một số người khác tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ. Sau đó, mọi người về thì chị T. đi ngủ. Sáng hôm sau người chồng bàng hoàng phát hiện vợ treo cổ tự tử.