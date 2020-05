Bất ngờ nguyên nhân thợ may thảm lót chân treo cổ tự tử trong phòng tắm ở Bình Dương

Tối ngày 27/5, Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương ) nhận được tin trình báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà. Nhận được tin báo, Công an tổ chức lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xuống hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

Theo lời kể của người chồng, khoảng 18h cùng ngày, anh H. đi làm về nhà nằm trên đường số 9, KP. Bình Đường 3, phường An Bình, TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Vào nhà không thấy vợ đâu, bếp núc vắng tanh nên anh H. đi tìm. Khi xuống đến phòng tắm thì phát hiện vợ là chị Đặng Thị Kim Y. (39 tuổi, quê Long An) tử vong trong tư thế treo cổ.

Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường

Công an TP Dĩ An lấy lời khi của những người dân sống xung quanh và được biết, chị Y. làm nghề may thảm lót chân tại nhà. Chiều cùng ngày, hàng xóm vẫn thấy chị Y. đi nhận hàng chở về nhà và không có biểu hiện gì bất thường.

Tối ngày 27/5, sau khi khám nghiệm hiện trường xong, Công an đã chuyển thi thể chị Y. về nhà xác để tổ chức khám nghiệm tử thi.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do nợ nần. Chị Y. không có khả năng trả khoản nợ nên nghĩ quẩn dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Hiện gia đình nạn nhân đang đợi cơ quan chức năng hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường để nhận thi thể đưa về quê tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ