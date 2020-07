Bàng hoàng phát hiện thi thể người thợ mộc trong phòng trọ đóng kín từ hôi thối nồng nặc

Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), đơn vị vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng và các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông sống trong phòng trọ ở hèm Lò Rèn thuộc khóm 7, phường 5, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định, danh tính nạn nhân là ông Trần Hùng D. (46 tuổi, ngụ tại quận 6, TP Hồ Chí Minh). Ông D. làm nghề thợ mộc, đến trọ ở đây được khỏng 6 tháng.

Theo chủ nhà trọ kể lại, khoảng 18h ngày 28/7 thì ngử thấy mùi hôi thối nồng nặc trong khu dãy nhà trọ của mình. Sau đó, một số người dân sống gần đó cũng phát hiện mùi hôi thối. Chủ nhà trọ cùng một số người sống trong hẻm lần theo mùi hôi thối đến phòng trọ của ông D. thì thấy có dấu hiệu bất thường, gọi không thấy ai trả lời.

Người dân tập chung rất đông để theo dõi Công an khám nghiệm hiện trường





Chủ nhà trọ và người dân nghi ngờ có điều bất thường nên đã nhanh chóng trình báo Công an địa phương. Nhận được tin báo, Công an TP Bạc Liêu, Công an phường 5 và các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã đến hiện trường, phá cửa vào bên trong kiểm tra thì phát hiện ông D. đã tử vong.

Khám nghiêm ban đầu xác định, ông D. tử vong trong tư thế nằm ngửa, không mặc áo. Thi thể ông D. đang trong quá trình phân hủy nên bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Đến khoảng 21h30, cơ quan chức năng đưa thi thể ông D. về nhà xác để tổ chức khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Bước đầu, nghi ngờ ông D. có thể chết từ cách đó khoảng 2 ngày.

Người dân sống gần đó cho biết, trước khi xảy ra vụ việc không thấy ông D. có biểu hiện gì bất thường. Chính vì thế khi biết tin ông này tử vong ai cũng bất ngờ. Hiện tại, Công an đã niêm phong phòng trọ nơi ông D. tử vong để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, cơ quan chức năng đã liên hệ với gia đình ông D. đến nhận thi thể sau khi khám nghiệm tử thi xong. Hiện cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc này.

Your browser does not support HTML5 video. Vụ bé trai 11 tuổi bị bắt cóc, sát hại ở đồi dương

Theo Thanh Mai/SKCĐ