Vạch mặt chuyên gia Trung Quốc trộm 600 triệu của công ty giấu ở chuồng gà nhà vợ

Ngày 11/11, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Li He Geng (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản

Theo điều tra, Li He Geng là chuyên gia, làm việc tại Công ty TNHH kỹ nghệ DBO, nằm trong KCN Việt Hương II (xã An Tây, thị xã Bến Cát). Tối 8/11, Li vào công ty, đục két sắt lấy 600 triệu đồng rồi đem cất giấu tại chuồng gà bên phía nhà vợ.

Li He Geng bị cảnh sát tạm giữ để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản

Nhận tin báo, Công an thị xã Bến Cát vào cuộc điều tra xác định hành vi phạm tội của Li. Sau khi bị bắt, cảnh sát khám xét nơi ở của nghi phạm và thu giữ gần 400 triệu đồng. Nghi phạm khai do thiếu tiền tiêu xài nên trộm cắp tài sản.



Trước đó, ngày 17/7, Công an huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lương Thị Đông (26 tuổi, trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.



Cụ thể, bà Hứa Thị Thiện (54 tuổi, trú huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng sơn) có trình báo đến cơ quan cảnh sát điều tra việc bị lấy cắp két sắt bên trong có gần 300 triệu đồng và 9 chỉ vàng.



Qua điều tra, xác minh, Công an phát hiện thủ phạm chính là Đông (con gái bà Thiện). Tại cơ quan điều tra Đông khai nhận, lợi dụng lúc mẹ vắng nhà đã thuê người đến chở két sắt đi phá lấy tài sản. Số tiền chiếm đoạt được Đông dùng để tiêu xài.

Theo Hà Ly/SKCĐ