Nghĩ quẩn vì mâu thuẫn với chồng, người phụ nữ tẩm xăng tự thiêu bỏ lại 4 đứa con thơ

Theo một nhân chứng kể lại, tối 30/8, vợ chồng chị Tơ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Trong lúc tức giận, chị Tơ mua can xăng mang ra khu đất trống cách phòng trọ khoảng 10 mét rồi tẩm lên người để tự thiêu.

Ít phút sau, người chồng phát hiện sự việc nên đã nhanh chóng xác nước ra dập lửa để cứu vợ nhưng không thành. Người chồng hô hoán mọi người hỗ trợ dập lửa nhưng do ngọn lửa quá lớn nên chị Tơ bị thiêu tử vong.

Hiện trường nơi chị Tơ tẩm xăng tự thiêu

Theo người thân nạn nhân, vợ chồng chị Tơ từ Thừa Thiên - Huế vào huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) thuê phòng trọ ở để đi làm công nhân tại dự án Nam Hội An. Vợ chồng ở đây chẳng bao lâu thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cái chết thương tâm của chị Tơ.

Được biết, vợ chồng chị có với nhau 4 mặt con, đứa nhỏ nhất mới 13 tháng tuổi. Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, người thân đã đưa thi thể chị về quê lo hậu sự.

Trước đó tại Hà Tĩnh cũng xảy ra sự việc đau lòng, mẹ mua xăng về phóng hỏa tự thiêu cùng 3 đứa con thơ khiến cả 4 người lần lượt tử vong.

Your browser does not support HTML5 video.

Tại Việt Nam ghi nhận rất nhiều vụ chồng tẩm xăng thiêu vợ dã man