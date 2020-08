Chân dung nữ quái lợi dụng mác `nhà ngoại cảm` vẽ ra chuyện tâm linh để lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Liên quan đến vụ nhà ngoại cảm dởm lừa đảo, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng Vũ Thị Hòa (48 tuổi, quê huyện Chấn Yên, tỉnh Yên Bái, hiện đang trú tại thôn Đông Câu, xã Ngọc Thanh, TP Phú Yên, Vĩnh Phúc). Trước khi bị bắt, Hòa là Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại lâm nghiệp và dược liệu Vũ Thị Hòa, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nữ quái Hòa tại cơ quan điều tra

Với ý định xấu của mình, Hòa vẽ ra kịch bản chi tiết để dụ dỗ "con mồi". Quái nữ này đặt đúc 19 khối kim loại rồi mạ vàng bên trong. Trọng lượng các khối kim loại này từ 29 đến 31kg hoặc trên 60kg và 70kg.

Chưa dừng lại, Hòa nói đào được vàng ở khu đất của công ty do tổ tiên để lại. Hòa đi loan báo muốn tìn người uy tín, có khả năng tiếp xúc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước để nộp số vàng này.

Hòa còn đào một đường hầm sâu khoảng 30m ở sau nhà và đặt các khối kim loại trên vào trong hầm. Hòa còn mua thêm một số vàng thật trọng lượng nhỏ hơn khoảng 10kg để chung trong đống này.

Để tạo ra niềm tin và uy tín cho bản thân, Hòa sẵn sàng cho người dân sống gần đó vào "mục sở thị". Hòa cầm số vàng thật do ả chuẩn bị đưa cho người dân xem và giám định...

Số vàng giả do Hòa thuê đúc để lừa người dân

Đòn quan trọng nhất mà Hòa đánh ra chính là vẽ lên những câu chuyện tâm linh liên quan đến số vàng này để lừa đảo hàng chục tỷ đồng của những người "nhẹ dạ cả tin". Thế nhưng, ít lâu sau sự việc vỡ lở, Hòa bị điều tra.

Liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị, những ai là bị hại liên quan thì liên hệ ngay với điều tra viên Lê Quốc Tuấn, sđt 0987.093.947 để trình báo.

Your browser does not support HTML5 video.

Làm giả sổ đỏ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản