Hiện trường tan hoang vụ nhà xưởng đang thi công đổ sập khiến 3 người bị thương

Theo nguồn tin từ Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, chiều 17/8, Công an thị xã Tân Uyên ( Bình Dương ) đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng điều tra rõ nguyên nhân vụ sập công trình xây dựng tại phường Phú Chánh.

Cụ thể, khoảng 14h30 cùng ngày, các công nhân làm viejc trong nhà xưởng đang xây dựng rộng khoảng 200m2 thì bất ngờ khung sắt chao đảo rồi đổ sập xuống.

Thấy vậy, mọi người hô hoán nhau rồi bỏ chạy. Thế nhưng, ba công nhân không kịp chạy thì bị khung sắt nặng hàng tấn đề lên người.'

Nghe thấy tiếng hô hoán kêu cứu, một số người dân gần đó chạy ra hỗ trợ tìm kiếm và đưa ba công nhân đi cấp cứu. Được biết, công trình này đã có giấy phép xây dựng và được khởi công cách đây vài ngày.

Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường

Trước đó, tại TP Hồ Chí Minh cũng xảy ra vụ gió thổi đổ gạch ở công trình đang xây dựng. Vụ việc xảy ra tại phường 11, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, vào khoảng 16h30 cùng ngày, công trình một trệt ba lầu đang xây dựng ở mặt tiền đường Bảy Hiền bất ngờ xảy ra sự cố đổ gạch, vữa, giàn giáo... trên lầu ba.

Sự cố khiến gạch vữa đổ xuống đường khiến nhiều người dân vô cùng hoảng hốt. Ghi nhận, lầu ba công trình đang xây dựng đổ sập nhiều phần tường, gạch, vữa... rơi vào một tiện điện cơ ở bên cạnh.

Lực lượng chức năng có mặt phân luồng giao thông . Đến chiều giờ chiều, phía trên công trình vẫn có người lắp lại giàn giáo. Phía dưới, các phương tiện vẫn đang lưu thông, người dân dọn dẹp gạch, vữa...

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, ông Đỗ Thành Danh - Chủ tịch UBND phường 11 (quận Tân Bình) nói rằng đã nắm bắt được thông tin. Sự cố không gây bị ánh thương cho ai, thời điểm xảy ra không có công nhân làm việc trên đó.

“Đây không phải là sập công trình. Chỉ là sập giàn giáo và không có vấn đề gì hết. Hiện đang tạm đình chỉ công trình để xử lý. Cụ thể là gạch xây gió thổi đổ sang bên kia nhẹ nhàng thôi, không có vấn đề gì”, ông Danh khẳng định.

Theo Thanh Mai/SKCĐ