Vụ nhóm nữ sinh lớp 8 đánh hội đồng 2 bạn cùng lớp ở Long An: Sở GD&ĐT nói gì?

Ngày 23/10, đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cảnh 2 học sinh nữ bị nhóm bạn học đánh hội đồng trước cổng trường lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao.





Nội dung clip ghi lại cảnh một học sinh nữ mặc áo thể dục trường THCS Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa (Long An), bị một nhóm gồm 7 học sinh nữ cùng mặc đồng phục lao vào đánh liên tiếp vào mặt, đè xuống nền đường.

Một nữ sinh lớp 8 bị bạn học đánh. Ảnh: Cắt từ clip.



Đáng nói, các học sinh khác bên ngoài chỉ cổ vũ và dùng điện thoại quay lại. Cách đó không xa, một học sinh nữ khác cũng đang bị nhóm bạn đánh hội đồng khiến nạn nhân nằm dưới nền đường. Trong lúc hành hung bạn, các nữ sinh liên tục vừa chửi bới vừa thách đố: "Đánh cho mày nhớ”.



Chưa hết, vụ việc còn có sự tham gia của một vài nam sinh tham gia đá vào lưng bạn nữ đang bị đánh, bất chấp nữ sinh đã ngồi co rúm lại. Đánh xong nhóm này cũng bỏ đi.



Qua tìm hiểu bước đầu, hai học sinh nữ bị đánh là học sinh lớp 8 vừa chuyển từ trường khác về. Nhóm hành hung là học sinh cá biệt ở trường này.

Ngay chiều cùng ngày, đại diện trường THCS Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cho biết lãnh đạo nhà trường đã nắm được thông tin hai học sinh nữ bị đánh hội đồng và đang tìm hiểu nguyên nhân sự việc.



Trong khi đó, Sở GD&ĐT Long An cho biết, đã nắm được thông tin và đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa, tỉnh Long An kiểm tra, xác minh làm rõ, đồng thời báo cáo cụ thể vụ việc về Sở.

Theo Hà Ly/SKCĐ