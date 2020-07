Bi hài vụ nhóm đứa trẻ chăn bò bỏ nhà đi chơi, thầy bói dởm lại phán `4 cháu ôm nhau tử vong`

Công an xã La Nam (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ) cho biết, rạng sáng ngày 17/7, đơn vị đã tìm thấy 4 em nhỏ bỏ nhà đi chơi. Ngay sau đó cơ quan chức năng đã đưa các em nhỏ về bàn giao cho gia đình

Cũng theo Công an xã La Nan, việc tìm kiếm các được thực hiện ngay khi nhận được tin báo. Thế nhưng diễn biến trở nên phức tạp khi gia đình các em đi xem bói, tin lời thầy bói các em đã tử vong nên đứng ngồi không yên.

4 đứa trẻ bỏ nhà đi chơi bị thầy bói phán là đã chết

Theo thông tin có được, ngày 16/7, các em nhỏ là T.H.T (SN 2008); T.G.B (SN 2013, em trai T.H.T) và hai người em họ là N.T.N (SN 2006) và N.Đ.C (SN 2008, em trai N.T.N, cùng trú thôn Ia Chía, xã Ia Nan) rủ nhau đi chăn bò.

Nhưng đến chiều tối gia đình không thấy các em về tắm rửa, ăn cơm nên lo lắng đã huy động người đi tìm nhưng không có kết quả. Vì quá lo nên một gia đình trong số đó đã đến nhà thầy bói nhờ giúp đỡ tìm kiếm tung tích các con.

Thầy bói trầm ngâm một lúc rồi phán 4 cháu đã “ôm nhau tử vong” cách nhà khoảng 300 mét. Nghe tin này, người nhà các cháu chất đứng, cuống cuồng huy động thêm người đi tìm.

Theo một gia đình, sau khi nghe thầy phán như vậy, cộng thêm khu vực gia đình đang sống có nhiều ao hồ người dân đào để tưới cà phê nên càng lo lắng hơn. Cùng thời điểm, gia đình các em trình báo sự việc lên cơ quan chức năng để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Hình ảnh 4 đứa trẻ bỏ nhà đi chơi

Nhận được tin báo của gia đình, cơ quan chức năng đã tổ chức lực lượng vào cuộc điều tra, tìm kiếm ở các ao hồ gần đó. Đến đêm 16/7, người dân nhìn thấy các cháu tại một quán cơm trên địa bàn thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) nên báo Công an.

Qua trích xuất camera an ninh, Công an và người thân đã xác định đúng là 4 cháu nhỏ mà các gia đình đang tìm kiếm. Lần theo hướng di chuyển của các cháu tới khoảng 3h ngày 17/7, Công an xã đã tìm thấy các cháu đang đi lang thang trên đường ở khu vực xã la Krel nên đưa về giao cho gia đình.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ