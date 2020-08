Tiết lộ nguyên nhân vụ nổ tầng 2 nhà hàng Grand Tomato Kim Mã khiến 3 người thương nặng

Vụ nổ xảy ra tại tầng 2 của nhà hàng khiến tấm kính văng ra đường. Vụ nổ còn khiến cây ở phía trước nhà gãy tơi trúng ô tô đang lưu thông. Rất may, chiếc xe chỉ bị thủng kính trên nóc, lái xe không nguy hiểm tính mạng.

Hiện trường vụ nổ

Ngay sau đó, sự việc được trình báo cơ quan chức năng. Các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã vào cuộc điều tra, thu dọn mảnh vỡ văng ra đường và điều tiết giao thông để tránh ách tắc đường.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, nguyên nhân vụ nổ là do nổ bình gas. Sức nổ lớn khiến kính của tòa nhà bị kéo sập bắn ra ngoài đường.

Kính vỡ sau vụ nổ

Một tài xế lái xe đỗ gần đó cho biết, khi đang ngồi trong xe taxi thì nghe thấy tiếng nổ lớn, các mảnh kính bắn vào xe. Khi anh mở cửa xe ra ngoài chạy thoát thì có cành cây rời trúng xe nhưng may không có gì nguy hiểm.

Liên quan đến vụ nổ này, lãnh đạo Công an quận Ba Đình cho biết, trong quá trình điều tra, đơn vị xác định được danh tính 3 nạn nhân là: Đỗ Văn Phi (SN 1995, ở quận Hà Đông, TP. Hà Nội), chị Đỗ Thị Thu SN 1995, ở xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội và chị Trần Ngọc Huyền (SN 2001, ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Lãnh đạo Công an quận Ba Đình chi sẻ thêm, anh Phi bị bỏng ngoài da tay, chân, mặt; chị Thu bị bỏng ngoài da bộ phận tay, chân, mặt; chị Huyền bị bỏng ngoài ra ở các bị trí tay, chân. Sau khi vụ việc xảy ra các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Giao thông sơ cứu rồi đưa đến Viện bỏng Quốc gia điều trị.

