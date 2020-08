Kinh hoàng vụ nổ lớn tại Beirut đêm qua khiến ít nhất 78 người tử vong & 4.000 người bị thương

Theo tờ AFP, vào đêm ngày 4/8, Thủ tướng Lebanon Hassan Diab đã xác nhận có đến 2.700 tấn ammonium nitrate được lưu trữ trong nhà kho tại cảng thuộc thành phố Beirut đã bất ngờ phát nổ.

Lượng ammonium nitrate này đã khiến cho vụ nổ còn trở nên khủng khiếp hơn cả thảm họa ở Texas năm nào, khiến cả thành phố Lebanon rơi vào cảnh sợ hãi và hoảng loạn. Vụ nổ ban đầu nhỏ hơn và sau đó là vụ nổ thứ 2 xảy ra với sức công phá vô cùng mạnh mẽ và thảm khốc, khiến cho hàng loạt ô tô bị lật tung, các tòa nhà gần đó đều bị rung chuyển mạnh.

Vụ nổ tại thành phố cảng Beirut

Theo tờ AFP, vụ nổ thứ 2 được ví von như một quả cầu lửa màu cam khổng lồ trên bầu trời, khiến cả bến cảng rơi vào tình trang hỗn loạn, cả những tòa nhà cách đó hàng chục cây số cũng bị vỡ hết cửa sổ.

Thảm họa kinh hoàng chấn động thành phố

Sự cố này khiến cho cả thủ đô Beirut rơi vào cảnh chết tượng đau thương, hàng chục thi thể chết đầy máu nằm giữa những mảnh vụn đổ nát, những tòa nhà tại trung tâm thành phố đều bị cháy lớn, con số thương vong vẫn không ngừng tăng lên.

Bộ trưởng Y tế Hamad Hassan cho biết: "Tới lúc này, nhiều người vẫn mất tích. Mọi người đang đổ tới các cơ quan cứu hộ khẩn cấp để hỏi về người thân mất tích. Rất khó để tìm kiếm trong đêm vì không có điện. Chúng tôi đang đối mặt với cuộc khủng hoảng thực sự nên cần thời gian để đánh giá mức độ thiệt hại".

Các binh lính đã được huy động đến hiện trường

Một binh sĩ ở cảng chia sẻ: “Đây là thảm họa khủng khiếp. Nhiều thi thể nạn nhân nằm trên mặt đất”.

Theo ghi nhận mới nhất về con số thương vong, số người chết trong vụ nổ này đã lên tới 78 người và 4000 người đang bị thương.

Bộ trưởng Nội vụ Labanon chia sẻ rằng những thông tin ban đầu cho thấy những vật liệu nổ đã được thu gom từ nhiều năm trước được cất trữ tại cảng này chính là nguyên nhân gây ra vụ nổ.

Tổng thống Lebanon Michel Aoun cho biết cần thiết phải ban bố lệnh khẩn cấp ở Beirut trong 2 tuần sau vụ nổ này. Ông kêu gọi nội các khẩn cấp phải có một cuộc họp trong sáng nay.

Sức công phá lớn của vụ nổ khiến hàng chục người chết và hàng nghìn người bị thương

Trên tài khoản Twitter của tổng thống Lebanon, ông chia sẻ: "Không thể chấp nhận được việc có 2.750 tấn ammonium nitrate cất trong kho suốt 6 năm mà không có biện pháp an toàn", đồng thời ông cam kết người có trách nhiệm trong vụ nổ này sẽ đối mặt với "những trừng phạt nghiêm khắc nhất".

Đại sứ quán Mỹ tại Beirut đã ra khuyến cáo về việc vụ nổ này có thể tạo ra lượng khí độc lớn và yêu cầu mọi người nên ở trong nhà và thường xuyên đeo khẩu trang. "Có thông tin về khí độc thải ra trong vụ nổ do vậy mọi người trongkhu vực nên ở nhà và đeo khẩu trang nếu có thể".

Kinh hoàng như nổ bom nguyên tử

Makrouhie Yerganian, một giáo viên đã nghỉ hưu và sống gần cảng trong nhiều thập kỷ, nói rằng vụ việc "giống như nổ bom nguyên tử".

Yerganian chia sẻ: "Tôi đã nếm trải mọi thứ, nhưng chưa có gì khủng khiếp như thế này trước đây, ngay cả trong cuộc nội chiến 1975-1990. Tất cả tòa nhà xung quanh đây đã sụp đổ. Tôi bước qua kính và các mảnh vụn ở khắp nơi, trong bóng tối".

Vụ nổ gây ô nhiêm bầu không khí nghiêm trọng

Vụi nổ tương đương với một trận động đất mạnh 3,5 độ richter. Theo ghi nhận của GFZ - trung tâm khoa học địa chất của Đức, có thể nghe thấy và cảm nhận được vụ nổ tại Cộng hòa Sip cách đó 200km.

Hội chữ thập đỏ cho biết, hiện đã có hàng trăm người bị thương nặng và kêu gọi người dân hiến máu khẩn cấp.

Hội đồng Quốc phòng Tối cao của Labanon đề xuất tuyên bố thủ đô Beirut là vùng thảm họa và tuyên bố tình trạng khẩn cấp 2 tuần, giao trách nhiệm cho quân đội để đảm bảo an ninh tại nơi đây.

Một thông cáo của ủy ban trên truyền hình cho biết Tổng thống Michel Aoun đã quyết định dùng 66 triệu USD từ ngân sách 2020.

Thành phố như một đống tro tàn sau vụ nổ

Theo New York Times, phóng viên Maria Abi-Habib của tờ báo này cho biết tại các bệnh viện lớn tại Lebanon cho biết, khi cô thực hiện phỏng vấn tại đây, các bác sĩ đã không nén nổi đau lòng. Cô cho hay, “Các bác sĩ đang khóc. Bệnh viện St. George Hospital đã bị phá hủy. Nhiều bệnh nhân tràn từ trên tầng xuống để chạy ra cửa thoát hiểm của bệnh viện, thang máy bị phá hủy. Trẻ em được chữa trị ung thư tại Bệnh viện cũng bị thương do trúng các mảnh kính bay”.

Vụ nổ lớn khiến cho một quốc gia đang phải chống chọi với dịch bênh và khủng hoảng kinh tế trở nên hoang mang và lo lắng. Ngay sau đó, xe cứu thương đã được huy động đến để đưa người đi cấp cứu. Các bệnh viện trật cứng người và phải kêu gọi hiến máu khẩn cấp để có thể tiếp tục chữa trị cho người bệnh.

Your browser does not support HTML5 video.

Vụ nổ tại Beirut kinh hoàng vào đêm qua





Theo Phương Hoa/SKCĐ