Nhân chứng kể lại thời khắc kinh hoàng khi nghe thấy tiếng súng nổ khiến 2 người chết ở Quảng Ninh

Nhân chứng sống gần đó cho biết, vào đêm 7/8 có nghe thấy tiếng nổ súng rất lớn nên chạy ra xem thì phát hiện có 2 người nằm bất động. Người này nhanh chóng hô hoán bà con trong xóm ra kiểm tra thì phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong. Tại hiện trường có một khẩu súng chưa rõ loại gì.

Ngay sau đó sự việc được trình báo lên Công an địa phương. Công an TP Hạ Long phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan vào cuộc điều tra, khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định nạn nhân là anh Hoàng Đại Long (SN 1973) và Đặng Ngọc Vượng cùng trú tại khu 4, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Hiện trường vụ nổ súng khiến 2 người chết ở Quảng Ninh

Khẩu súng tang vật của vụ án được đặt gần anh Hoàng Đại Long. Hiện cơ quan chức năng đã tịch thu tang vật và đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ nổ súng này.

Ở một diễn biến khác liên quan đến các tin tức Pháp luật , ngày 8/8, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ nổ súng chết người ở phường Tân Khánh, TP Tân An xảy ra vào ngày 25/7.