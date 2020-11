Nổ súng kinh hoàng tại Thái Bình khiến 1 người trọng thương, nghi do tranh chấp giữa các nhà xe

Theo Kênh 14 đưa tin, vào sáng nay 24/11, lãnh đạo UBND huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đã xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ súng nghiêm trọng khiến một người phải nhập viện cấp cứu.

Vụ nổ súng tại Thái Bình trong đêm khiến ít nhất một người bị thương

Theo thông tin được biết, vào khoảng 20h30 tối ngày 23/11, tại khu vực Trạm thu phí BOT Thanh Nê, thuộc đường 39B địa phận xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đã xảy ra một vụ nổ súng nghiêm trọng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các nhà xe tranh chấp và xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Vụ việc khiến cho ít nhất một người phải vào viện cấp cứu do bị thương quá nặng.

Nạn nhân được xác định là anh Bùi Huy Hoàng, 19 tuổi, trú tại xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Sau khi nổ súng, đối tượng gây án đã rời khỏi hiện trường.

Ảnh chụp X - Quang được cho là của nạn nhân bị thương sau vụ nổ súng ở Thái Bình

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đại diện UBND huyện Kiến Xương cho biết: "Vụ nổ súng này nghi do tranh chấp giữa hai nhà xe, hiện chúng tôi đã nắm được thông tin và sẽ tiến hành lấy lời khai của nhân chức và các đối tượng có liên quan để điều tra".

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Thiên Bình/SKCĐ