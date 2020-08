Nhân thân phức tạp của kẻ bắn đôi nam nữ thương vong: Cho vay nặng lãi, bốc bát họ

Liên quan đến vụ nổ súng khiến 2 người thương vong xảy ra vào tối 26/8 tại phường Túc Duyên, sáng 27/8, lãnh đạo Công an TP Thái Nguyên cho biết: Đơn vị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên truy tìm và bắt giữ được nghi phạm Nông Văn Tú (SN 1988, trú tổ dân phố Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) sau 3 giờ lẩn trốn.

Theo đó, sau khi gây án, Tú lẩn trốn sang Bắc Giang. Tú bị bắt vào 23h tối ngày 26/8. Hiện cơ quan chức năng đã áp giải nghi phạm này về Thái Nguyên để lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đối tượng Nông Văn Tú

Nói về nhân thân nghi phạm , lãnh đạo Công an TP Thái Nguyên cho biết: Đối tượng Nông Văn Tú cho vay nặng lãi, tổ chức bốc bát họ. Anh Tùng từng vay mượn tiền của Tú nhưng chưa thể trả nổi nên Tú tức giận. Cả hai sau đó hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn và vụ nổ súng xảy ra. "Trước đó, Tú đã đánh nạn nhân và đến hôm nay, khi hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn thì bất ngờ nổ súng", vị lãnh đạo Công an TP Thái Nguyên cho biết.

Như đã đưa tin, khoảng 20h10 ngày 26/8, tại khu vực tổ 7 (phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên) xảy ra một vụ nổ súng kinh hoàng. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Tiến Tùng (SN 1988, trú tại tổ 21 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) và chị Trần Thị Trang (SN 1987, trú tại tổ 19, phường Quan Triều, TP Thái Nguyên).

Hiện trường vụ nổ súng khiến anh Tùng và chị Trang thương vong

Anh Tùng điều khiển xe máy chở chị Trang đến khu vực phố Nguyễn Trung Trực (gần khách sạn Monaco, tổ 7, phường Túc Duyên) thì bị đối tượng Nông Văn Tú điều khiển xe Honda SH tối màu đi đến dùng súng bắn nhiều nhát khiến anh Tùng và chị Trang ngã xuống đường gục tại chỗ.

Gây án xong, Tú bỏ trốn khỏi hiện trường . Người dân phát hiện vụ việc đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng nên chị Trang đã tử vong. Anh Tú được đưa xuống Hà Nội tiếp tục điều trị. Hiện gia đình đang đợi nhận bàn giao thi thể chị Trang đưa về tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Còn người thân anh Tú đã xuống Hà Nội để chăm sóc bệnh nhân.

Hiện trường vụ nổ súng ở Bình Dương