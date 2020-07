Người dân chết lặng tại hiện trường nữ công nhân đáng thương bị xe lu cán tử vong

Sáng 7/7, UBND Xa Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An ) cho biết, Cơ quan Công an huyện Đô Lương đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ xe lu cán chết một nữ công nhân trên địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 6/7, chị Nguyễn Thị Văn (SN 1964, trú xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương) điều khiển xe máy lưu thông trên đoạn đường đang làm ở xã Giang Sơn Tây.

Khi đi đến trước cổng trường mầm non Giang Sơn Tây thì không may bị ngã. Đúng lúc này một chiếc xe lu đi tới cán vào người khiến chị Văn tử vong tại chỗ. Theo một nguồn tin, chị Văn là công nhân làm trên tuyến đường này.

Hiện trường vụ tai nạn

Liên quan đến tai nạn giao thông do xe lu gây ra, vào 10h30 ngày 11/11/2019, một người đàn ông ở Đan Phượng (Hà Nội) không may bị xe lu cán tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h cùng ngày, tại khu vực đường đê gần Chợ Giày, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Theo nhân chứng, khoảng thời gian đó, ông N.A.U. người xã Liên Trung đi bộ trên đường đê đang thi công thì bị xe lu cán tử vong tại chỗ.

Đáng nói, sau khi sự việc xảy ra, người tài xế điều khiển xe lu rời khỏi hiện trường . Ít phút sau, Đội CSGT số 9 (Công an TP Hà Nội) xác nhận vụ tai nạn trên. Cùng thời thời điểm, Công an huyện Đan Phượng có mặt điều tra, làm rõ.

