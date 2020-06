Nữ hành khách làm loạn đòi đổi chỗ vì người ngồi cạnh nói chuyện, xịt mùi nồng nặc

Vụ việc, “cò” xe taxi nhổ bọt vào nhân viên an ninh ở sân bay Nội Bày chưa lắng xuống thì cư dân mạng lại thêm phen tá hỏa khi xem đoạn video ghi cảnh một người phụ nữ gây ồn ào, làm cản trở lịch trình của một chuyến bay thuộc hãng hàng không Vietnam Airlines ra Hà Nội.

Theo một số cư dân mạng, sự việc xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu VN212 từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Sự việc xảy ra khi chuyến bay sắp khởi hành. Cuộc tranh cãi xuất phát từ nguyên nhân một nữ hành khách cảm thấy vô cùng khó chịu, đòi chuyển chỗ ngồi do hành khách ngồi bên cạnh nói chuyện và có mùi nước hoa trên người.

Đoạn video ghi cảnh nữ hành khách làm loạn trên máy bay

Đoạn video đăng lên mạng ghi rõ lời nói người phụ nữ: “Chị không thích nghe. Người bên cạnh xịt mùi nồng nặc chị không chịu được. Thần kinh chị yếu lắm. Bây giờ em bảo hai người đằng sau đừng nói chuyện nữa thì chị ngồi đây”.

Trước phản ứng dữ dội của nữ hành khách, nam tiếp viên bình tĩnh giải thích rằng, nói chuyện là quyền của hành khách, phía nhà bay không thể can thiệp được. Thế nhưng, nữ hành khách không nghe lời giải thích mà chen vào: “Chị muốn ra Hà Nội ngay lập tức. Chị không chịu được người ta nói chuyện, chị bị tâm thần, ai nói gì chị cũng nghĩ là đang nói mình”.

Mặc dù tiếp viên đã cố gắng giải thích nhưng sự việc không đi đến đâu. Sau cùng, tiếp viên mời nữ hành khách xuống máy bay để tiếp tục giải quyết nhưng người này một mực không xuống. Thậm chí còn gào thét đòi ra Hà Nội. Không những vậy, cô ta còn lớn tiếng chửi bới hãng hàng không và một số hành khách cùng chuyến bay.

Hình ảnh cắt từ đoạn video

Khi hành khách giải thích, máy bay không còn chỗ trống và không thể đổi được thì nữ hành khách liên tục gào thét đòi ra Hà Nội ngay lập tức vì “không thể chịu nổi cái nơi bẩn thỉu này, đồi bại này nữa”.

“Tại sao phải xuống, đi chuyến sau nó cũng sẽ giở những trò như này thôi, nó sẽ giở những trò còn quái quỷ hơn cơ. Tôi muốn ra Hà Nội ngay lập tức. Tôi đi chuyến khác thì nó cũng sẽ giở trò y hết như thế này thôi. Bản chất nó là quỷ rồi. Tôi đi chuyến khác thì nó cũng sẽ giở những trò quỷ quái như thế này thôi”.

Mặc dù tiếp viên đã nói cạn lời, giải thích, khuyên can… nhưng nữ hành khách vẫn một mực làm theo ý mình. Sự việc trên được một hành khách trên chuyến bay ghi lại và đăng lên mạng xã hội

Mới đăng tải được ít phút nhưng sự việc đã nhận được nhiều quan tâm từ cộng đồng mạng. Đa số đều cho rằng người phụ nữ này là thành phần “hơi quá khích”. Hành động của chị ta không chỉ làm ảnh hưởng đến nhà bay mà còn làm ảnh hưởng đến thời gian bay và những hành khách khác.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ