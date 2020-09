Vụ nữ sinh cấp 3 Hà Nội đánh nhau trước cổng trường: Ban Giám hiệu tiết lộ nguyên nhân

Mạng xã hội mới đây lại lan truyền clip nhóm nữ sinh mặc đồng phục, đánh nhau túi bụi trước cổng trường. Cụ thể, có 2 nữ sinh mặc đồng phục, tấn công nhau trên vỉa hè, một trong 2 nữ sinh còn được bạn bên ngoài 'trợ giúp', đá liên tiếp vào nữ sinh còn lại. Không chỉ đánh nhau, các nữ sinh còn mắng chửi nhau bằng nhiều lời tục tĩu.

Sự việc chỉ được người đi đường quay clip và phát tán trên mạng xã hội, những học sinh chứng kiến không có động thái can ngăn. Vụ việc chỉ được ngăn cản khi người lớn lao vào can thiệp.

Nữ sinh THPT Huỳnh Thúc Kháng Hà Nội đánh nhau vì nhìn đểu (Ảnh cắt từ clip)

Theo Vietnamnet , ông Nguyễn Văn Công, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng xác nhận các nữ sinh đánh nhau trong đoạn clip là học sinh mới vào lớp 10 của trường. Sự việc diễn ra sau khi hết giờ học buổi sáng. Các học sinh học khác lớp.

Sau khi nắm được thông tin, ngay buổi chiều ngày 24/9, Ban Giám hiệu đã có buổi làm việc với giáo viên chủ nhiệm, gia đình và các học sinh liên quan và yêu cầu các nữ sinh làm bản tường trình.

“Nguyên nhân do xích mích cá nhân trong lời nói sau khi tan trường mà ban đầu đơn giản chỉ là một trong hai cho rằng người kia “nhìn đểu” mình. Sau đó các em đã gặp nhau ngoài trường để phân bua việc đó, tuy nhiên sau đó đã dẫn đến ẩu đả bột phát”, ông Công nói.

Theo ông Công, các học sinh liên quan đều học lớp 10, vừa mới vào trường nên chưa hiểu hết nội quy, quy chế của nhà trường, cũng như chưa nhận thức được sự phức tạp của vấn đề dẫn đến sự việc đáng tiếc.

Ông Công cho hay, sau buổi làm việc, các học sinh đã nhận thức được hành vi sai trái của mình. Học sinh và các gia đình đã xin lỗi lẫn nhau và cam kết không để bất kỳ một mâu thuẫn nhỏ nào xảy ra nữa để tập trung học tập. Ông Công cho biết, nhà trường cũng đã họp hội đồng kỉ luật để xử lý trên cơ sở răn đe nhưng vẫn mang tính giáo dục.

“Ngoài việc giáo dục để các em nhận thức được việc làm sai, nhà trường vẫn quyết định tạm đình chỉ việc học trong vòng 1 tuần với 3 học sinh liên quan. Tuy nhiên, trong thời gian tạm ngừng đến lớp, học sinh vẫn phải thực hiện chương trình giáo dục, bài tập dưới sự kiểm soát, quản lý của giáo viên và phụ huynh”, ông Công nói.

Ông Công cho biết, nhà trường sẽ phối hợp với gia đình các học sinh để cố gắng ổn định tâm lý cho các em tiếp tục học tập trong thời gian tới.

Clip nữ sinh đánh nhau được đưa lên mạng xã hội

