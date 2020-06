Vụ nữ sinh đưa bạn vào rừng hành hung: Một giáo viên bị đình chỉ công tác

Liên quan đến vụ việc nữ sinh hành hung bạn học xảy ra ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An , như đã đưa tin, các học sinh trong sự việc đều cùng học lớp 8C trường THCS Hưng Thái Nghĩa, huyện Nam Đàn.

Theo thông tin từ ông Lê Trung Sơn - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn, nữ giáo viên lớp 8C của các em học sinh trong vụ đánh nhau đã bị đình chỉ công tác chủ nhiệm. Theo vị này, cô giáo bị đình chỉ công tác chủ nhiệm hai ngày trước, thời gian đình chỉ kéo dài tới khi Hội đồng kỷ luật của nhà trường có kết luận chính thức về sự việc và đưa ra hình thức xử lý những người liên quan. Trong thời gian này, cô giáo vẫn dạy học bình thường.

Về lý do đình chỉ công tác chủ nhiệm của cô giáo lớp 8C trường THCS Hưng Thái Nghĩa, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn cho biết, cô giáo này đã chậm trễ trong việc xử lý vụ việc nữ sinh đánh nhau.

"Cô giáo biết việc học sinh đánh nhau từ ngày 8/6, nhưng xử lý chậm. Nhiều ngày sau, một video do học sinh cùng lớp quay lại bị phát tán lên mạng, làm ảnh hưởng tâm lý học sinh", ông Lê Trung Sơn trả lời Vnexpress.

Theo xác minh của nhà trường, ngày 8/6, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, 2 nữ sinh lớp 8C đến nhà đề nghị nữ sinh H. học cùng lớp ra khu đồi thông thuộc địa bàn xã Nam Hưng để "nói chuyện". Tại đây, 2 nữ sinh đã có hành hung, túm tóc, đấm, đạp người bạn cùng lớp của mình. Chứng kiến sự việc còn có 7 học sinh trường THCS Hưng Thái Nghĩa nhưng không ai can ngăn, trong số này còn có em đã dùng điện thoại quay lại sự việc.

