Chân dung kẻ siết cổ nữ lái xe taxi để cướp tài sản ở Cần Thơ

Công an TP Cần Thơ vừa thông tin, đơn vị đã bắt được Trịnh Minh Lực (SN 1987, cư trú tại khu vực 3, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) để điều tra về hành vi cướp tài sản

Lực chính là kẻ gây ra vụ cướp vào lúc 3h30 ngày 20/8. Khi đó, Lực gọi taxi Mai Linh do nữ tài xế Trần Thị Ngọc Thuỷ điều khiển. Xe chạy từ quận Ninh Kiều về quận Bình Thủy.

Lực đã thừa nhận hành vi của mình

Khi chị Thủy lái xe đi đến khu vực Bình Phó B (phường Long Tuyền) thì bất ngờ bị Lực dùng vũ lực khống chế, siết cổ cướp tài sản. Vốn là người cứng rắn nên chị Thủy quyết liệt chống trả.

Bị nạn nhân tấn công ngược, Lực buông tay, cướp vội chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát theo hướng Quốc lộ 91B.

Sau khi tên cướp rời đi, chị Thủy liền trình báo vụ việc đến Công an TP Cần Thơ. Nhận được tin báo, Công an vào cuộc điều tra, truy bắt tội phạm. Đến khoảng 5h cùng ngày, lực lượng Công bắt được Lực cùng tang vật liên quan.

Trước đó tại TP Móng Cái ( Quảng Ninh ) cũng xảy ra một vụ đâm tài xế taxi cướp tài sản. Cụ thể, chiếc taxi mang BKS 14A-216.09 do Vũ Văn Tuyến, 51 tuổi, (trú tại thôn 1, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà) điều khiển, đang lưu thông hướng về TP Móng Cái thì bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược chiều.

Khi tai nạn xảy ra, một người đi trên đường dừng lại thì phát hiện một đối tượng dùng dao đâm liên tiếp vào người lái xe taxi nên tri hô. Tuy nhiên, hung thủ đã kịp trốn thoát, tài xế được người dân địa phương đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Quá trình rà soát, truy bắt, Công an Móng Cái bắt được đối tượng Ngô Văn Việt (27 tuổi, trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái). Tại trụ sở Công an, Việt thừa nhận đã dùng 2 con dao gây nhiều vết thương cho người đàn ông lái taxi với mục đích cướp tài sản.

