Rợn tóc gáy với cảnh tai nạn giữa ô tô khách và xe ô tô con ở Sầm Sơn, Thanh Hóa

Người đăng còn chia sẻ thêm “nghe nói xe chạy khoảng 150km/h”. Song xe nào chạy với “tốc độ bàn thờ” này thì người đăng tải không chỉ rõ.

Hình ảnh vụ tai nạn được đăng tải trên mạng xã hội

Thế nhưng chỉ xem qua những hình ảnh mà người này đăng thì có thể thấy chắc chắn đây là vụ tai nạn vô cùng thảm khốc. Theo đó, chiếc xe ô tô khách nuốt trọn 1 nửa xe ô tô 4 chỗ dưới gầm (khu vực đầu xe).

Xe ô tô 4 chỗ gần như hư hại hoàn toàn nửa trên xe. Xe ô tô khách bị hư hỏng nặng ở phần đầu. Do người chụp ở góc nghiên nên không thấy rõ được biển số hai xe. Theo hình ảnh, xe ô tô khách có màu đỏ, xe ô tô con 4 chỗ có màu đen.

Cư dân mạng khiếp sợ khi xem những hình ảnh này

Theo một số hình ảnh ở phía sau, có người dân đã mang hương ra đốt ở hiện trường vụ tai nạn. Như vậy, có thể thấy rằng đây vụ tai nạn này có thiệt hại về người, song số người thương vong chưa rõ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã trình báo cơ quan Công an. Đồng thời hỗ trợ cứu nạn. Rất nhiều hành khách trên xe ô tô khách tỏ ra vô cùng kinh hãi sau vụ tai nạn này. Nhiều người mặt cắt không còn giọt máu sau khi xuống xe.

Hiện trường vụ tai nạn

Sauk hi vụ tai nạn xảy ra ít phút thì lực lượng Công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời phân luồng giao thông, tránh ách tắc.

Sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ tai nạn này…

