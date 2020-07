Vụ ô tô mất lái lao thẳng xuống biển Quảng Ninh: Xác định danh tính nạn nhân, 3 người đã tử vong

Sáng 11/7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh thông tin tình trạng mới nhất của các nạn nhân vụ ô tô mất lái lao thẳng xuống biển. Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, ông Trịnh Văn Mạnh cho hay có 3 nạn nhân đã tử vong sau khi nhập viện, trong đó có 1 người lớn và 2 trẻ em. Ông Mạnh cho hay: "4 nạn nhân nhập viện trong tình trạng tim ngừng đập. Hiện có một bệnh nhân (V.V.H., 36 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, quận Từ Liêm, Hà Nội) đã lấy lại được nhịp tim nhưng bị phù não toàn bộ, nhiều khả năng không khỏi".

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là: V.T.H. (32 tuổi, vợ lái xe, trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội); bé T.M.Q. (3 tuổi) con của lái xe và bé B.T.D. (9 tuổi, trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Lái xe là anh T.T.A. (37 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), người đã may mắn thoát kịp ra ngoài khi xe gặp nạn. Sau khi hoàn tất các thủ tục, bệnh viện đã trao trả thi thể cho gia đình nạn nhân để đưa về Hà Nội.

Trước đó vào tối ngày 10/7, một chiếc xe ô tô Mazda màu trắng BKS 30F-171.15 đi hướng Hạ Long - Cẩm Phả đã mất lái lao xuống biển ở Quảng Ninh trong mưa dông lớn. Lái xe may mắn thoát kịp ra ngoài, tuy nhiên trong xe còn lại 4 người gồm 2 phụ nữ và 2 trẻ em bị kẹt trong xe. Vụ việc xảy ra tại đoạn cuối của tuyến đường Trần Quốc Nghiễn mở rộng đang triển khai dự án Bãi tắm Cột 8, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân và cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng có mặt, trục vớt chiếc xe, giải cứu người bị nạn. Các nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tim ngừng đập. Sau nỗ lực cấp cứu của các y bác sĩ bệnh viện, hiện 1 người phụ nữ đã có nhịp tim trở lại, tuy nhiên người này tiên lượng xấu.

Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ, Tuổi trẻ xã hội sẽ tiếp tục đưa tin về vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Theo Linh Chi/SKCĐ