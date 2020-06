Ông bố giết con gái 7 tuổi để “trừ tà” vì tin cô bé là “quỷ dữ” hại chết 2 thai nhi của người tình

Hồi tháng 8/2019, dư luận Hàn Quốc rúng động trước thông tin, một người đàn ông họ Zhang (quốc tịch Trung Quốc) đã sát hại con gái một cách dã man trong phòng tắm của một khách sạn ở Seoul. Nguyên nhân được xác định do ông này tin rằng, cô bé chính là căn nguyên khiến bạn gái của ông ta sảy thai đến 2 lần.

Theo tờ South China Morning Post, bạn gái của ông Zhang đổ lỗi cho cô bé đáng thương vì 2 lần sảy thai. Ả gọi cô bé là “quỷ dữ” hại chết 2 thai nhi trong bụng mẹ. Tin lời người tin, gã đàn ông mê muội đã nhẫn tâm xuống tay sát hại con gái.

Tại phiên tòa xét xử ở Hàn Quốc hồi năm ngoái, người cha độc ác này bác bỏ cáo buộc Giết người. Ông ta khai rằng, khi về khách sạn thì mới phát hiện con gái đã chết.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra , cảnh sát Hàn Quốc phát hiện tin nhắn của ông với cô bạn gái nói về việc hại chết cô bé 7 tuổi. Ngoài ra, cảnh sát trích xuất camera an ninh và kết quả giám định pháp ý đều chứng minh, ông Zhang chính là hung thủ giết người.

Ảnh minh họa

Thậm chí trong một bài báo liên quan đến vụ án này, tờ South China Morning Post còn trích dẫn cả tin nhắn Zhang gửi cho bạn gái như sau: “Anh sẽ làm điều đó vào tối nay. Có vài chiếc camera giám sát”.

Cảnh sát Hàn Quốc đã liên hệ với phía Trung Quốc để xác minh mối quan hệ của bị cáo và nạn nhân thì được biết: ông Zhang và con gái có mối quan hệ thân thiết. Ông ta thường xuyên đưa con gái đến đến Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan để du lịch.

Thế nhưng tình cha con bắt đầu đi xuống kể từ khi ông Zhang ly dị vợ. Đến năm 2017, ông Zhang chuyển về sống cùng cô bạn gái mới và đương nhiên, cả con gái ông cũng sống cùng. Kể từ đó, cô bạn gái này liên tục đổ lỗi cho con gái về mọi thứ, bao gồm cả chuyện 2 lần ả bị sảy thai.

Theo cáo buộc của Viện kiểm sát, ông Zhang đã bóp cổ, dìm cô bé vào chiếc bồn tắm trong nhà vệ sinh. Sau đó, ông ta bỏ xuống quầy bar uống rượu. Sau khi trở về phòng, ông ta gọi điện cho lễ tân nói rằng, phát hiện con gái tử vong trong bồn tắm.

