Tìm thấy chủ nhân chiếc balo khả nghi được để lại bên ngoài bệnh viện nơi ông Trump điều trị

Theo RT, một chiếc balo khả nghi đã được phát hiện ở khu vực gần lối vào Bệnh viện quân y Walter Reed tối thứ Bảy, 3/10. Thời điểm phát hiện chiếc balo là khi hàng trăm người tuần hành ủng hộ Tổng thống Donal Trump bên ngoài cơ sở y tế này.

Ngay sau khi được phát hiện, cảnh sát phong tỏa khu vực, đóng cửa một đoạn đường hướng tới Walter Reed, chuyển hướng giao thông và yêu cầu những người tuần hành ủng hộ ông Trump tránh xa địa điểm phát hiện ba lô khả nghi.



Ngay sau đó, đội gỡ bom của hạt Montgomery (bang Maryland) và cảnh khuyển được điều động đến điều tra ba lô khả nghi.

Cảnh sát Mỹ phong tỏa con đường hướng đến bệnh viện quân y Walter Reed, nơi Tổng thống Trump đang được điều trị COVID-19

Sau quá trình kiểm tra kĩ lưỡng, cơ quan an ninh xác nhận không có gì nguy hiểm trong balo. Chủ nhân chiếc balo cũng đã nhận lại món đồ mà ông khai rằng “vô tình để quên bên đường”.

Hàng trăm người tập trung bên ngoài Walter Reed kể từ lúc ông Trump được đưa từ Nhà Trắng đến bệnh viện này khoảng 17 giờ sau khi Tổng thống cùng đệ nhất phu nhân được xác nhận nhiễm COVID-19. Các quan chức Mỹ cho biết ông Trump sẽ ở lại bệnh viện trong vài ngày tới.



Trong đoạn video dài 4 phút đăng tải trên Twitter hôm 3/10, ông Trump gửi lời cảm ơn những người ủng hộ, nhân viên y tế và lãnh đạo quốc tế vì đã gửi lời chúc Sức Khỏe đến mình và phu nhân Melania.

Ngày 3/10 (giờ địa phương), Tổng thống Trump đăng lên Twitter thông báo tình trạng sức khỏe ổn định giữa lúc nhiều thông tin cho rằng ông phải thở máy trong tình trạng nặng.

Ông Trump nhiễm COVID-19 trong bối cảnh còn khoảng 1 tháng nữa là tới ngày bầu cử vào ngày 3/11 và làm ảnh hưởng tới chiến dịch tái tranh cử của tổng thống thuộc đảng Cộng hòa ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Hiện tại ông Trump vẫn xếp sau đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden trong các cuộc thăm dò dư luận.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Hà Ly/SKCĐ