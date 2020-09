Bắt quả tang Phó Hiệu trưởng trường tiểu học cùng giáo viên sử dụng ma túy tại phòng làm việc

Báo Pháp luật Việt Nam dẫn thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn cho hay, 22h ngày 17/9, Công an huyện Pác Nặm bắt quả tang ông Dương Xuân Kiểm (sinh năm 1968, Phó hiệu trưởng phụ trách trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã An Thắng) cùng 3 người khác khác sử dụng ma túy tại nơi ở, cũng là phòng làm việc của ông Kiểm tại trường.