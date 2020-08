Giận cá chém thớt, người phụ nữ mang xăng đến đốt công ty em ruột chồng `hờ` để hả giận

Công an quận 12 (TP Hồ Chí Minh) thông tin, đơn vị vừa ra lệnh bắt tạm giữ đối tượng Võ Thị Mộng (Sn 1984, quê ở Cà Mau, tạm trú ở TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản.





Theo thông tin có được, Võ Thị Mộng và ông N.T.D. có quen biết từ năm 2014 khi cả hai còn ở Hàn Quốc. Sau khi về Việt Nam, cả hai dọn về chung sống như vợ chồng tại quận 12, TP Hồ Chí Minh.





Mới đầu cuộc sống khá êm ấm, song gần đây cả hai bắt đầu thấy khoảng cách lớn dần do mâu thuẫn, ghen tuông. Mâu thuẫn tích tụ nhiều ngày nên Mộng nảy sinh kế hoạch phóng hỏa đốt công ty TNHH Mỏ Cày Đỏ (đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12) do em ruột ông D. là ông N.M.T. là người đại diện Pháp luật





Nghĩ là làm, khoảng 1h ngày 16/9, Mộng mua một can xăng lớn, đi xe máy đến công ty của ông T. rồi leo qua cổng vào bên trong. Khoảng 30 phút sau đối tượng này đi ra.

Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng





Khoảng 15 phút sau, Mộng điều khiển xe máy quay trở lại, chở theo một can nhựa chứa xăng. Đến khoảng 1h20 cùng ngày, Mộng phóng hỏa đốt công ty rồi say đó rời khỏi hiện trường





Bảo vệ, người dân sống gần đó phát hiện đám khói lớn xuất hiện ở phía Công ty của ông T. nên đã nhanh chóng trình báo Công an. Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận 12 nhanh chóng đến hiện trường khống chế, dập tắt kịp thời đám cháy, không để cháy lan xung quanh. Ước tính ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng. Nhưng may mắn không gây thiệt hại về người.





Qua điều tra, cơ quan Công an xác định được Mông là hung thủ phóng hỏa nên đã triệu tập đối tượng này lên làm việc. Bước đầu, Mộng đã thường nhận hành vi của mình.





Trong quá trình điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh còn phát hiện, Võ Thị Mộng là đối tượng đang bị truy nã về hành vi Buôn lậu. Lệnh truy nã được phát ra từ ngày 11/3/2019.

