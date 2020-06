Kế hoạch thâm độc được tính trước của gã đàn ông si tình gây nên tội ác kinh hoàng

Cụ thể, vụ cháu ở nhà trọ số 505, đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM khiến chị Đào Thị Dững (35 tuổi, quê An Giang) cùng 3 cháu trai (13-15 tuổi, quê An Giang) tử vong. Kể gây nên tội ác “trời không dung đất không tha” này là Phan Văn Quang (tức Chín cụt), 55 tuổi. Quang bị cụt 4 ngón tay phải và 3 ngón tay trái, chân có tật, sống lang thang ở tỉnh Tiền Giang.

Theo điều tra, Chín cụt quê gốc ở Long An, từng có vợ con ở quê. Thế nhưng, khoảng 10 năm trước hắn rời khỏi địa phương, sống lang thang ở nhiều nơi. Sau khi lang bạt lên rừng, xuống biển suốt mấy năm, Chín cụt dạt về quận Bình Tân làm nghề buôn bán trái cây.

Thời gian đầu, Chín cụt và chị Dững chỉ có mối quan hệ làm ăn nhưng ngày qua tháng lại, Chín cụt nảy sinh tình cảm với chị Dững. Một số người trong xóm trọ cho biết, Chín hay đến tìm chị Dững, cũng thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho chị này.

Thế nhưng, do Chín nhiều tuổi hơn lại tay chân lại khiếm khuyết nên chị Dững liên tục từ chối tình cảm của hắn. Dẫu thế nhưng Chín cụt chưa bao giờ từ bỏ, hắn ngày đêm yêu đơn phương. Theo một số người chơi thân với Chín, hắn còn có biểu hiện yêu đơn phương mù quáng. Chín thường đứng trước phòng trọ của chị Dững nói lớn tiếng mỗi khi bị từ chối tình cảm.

Đáng nói, có thời gian Chín rình mò ở khu vực phòng trọ của chị Dững bất kể ngày đêm. Hắn theo dõi xem chị Dững có biểu hiện gì lạ, có mối quan hệ nào khác không mà lại từ chối tình cảm “chân thành” của hắn.

Theo một người có mối quan hệ tốt với chị Dững tại xóm trọ, nạn nhân sống ở đây được 2 năm, buôn bán trái cây ở chợ. Chị Dững đã ly hôn, sống với con gái trong phòng trọ. Ngoài bán trái cây, chị Dững thỉnh thoảng cũng đi bán quần áo. “Chị ấy là người hiền lành, vóc dáng xinh đẹp”, người hàng xóm cho hay.

Chị gái chị Dững cũng từng tiết lộ, Quang là đối tượng có tư tưởng cực đoan. Có lần hắn đã dọa giết chị Dững nếu chị không chấp nhận tình cảm của hắn.

Hôm xảy vụ cháy, con gái 18 tuổi của chị may mắn thoát chết. Hai nạn nhân nhỏ tuổi chết oan là cháu của chị từ quê lên chơi. Theo ạnh Đoàn Văn Hải (38 tuổi, bố hai đứa trẻ xấu số) cho biết: vợ chồng anh đã ly hôn hơn 10 năm, hai con trai sống cùng anh. Hai cháu quý mến cô Út (chị Dững) từ nhỏ nên thời gian gần đây đã từ quê lên TP ở cùng cô để đi làm. Nào ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng đến vậy.

Quay lại vụ phóng hỏa, đốt phòng trọ khiến 3 người chết vô cùng độc ác của Chín cụt, theo cơ quan điều tra : Khoảng 1h30 ngày 12/6, Chín cụt đi xe máy đến phòng trọ của chị Dững cùng với một số vật dụng như can nhựa, bật lửa, túi xác bằng nhựa.

Lúc này, chị Dững và hai cháu đang ngủ say trong phòng, cửa khóa trái từ bên trong. Chính vì thế mọi sự ở bên ngoài chị Dững và hai cháu đều không hề hay biết.



Để thực hiện hành vi tàn độc của mình, Chín cụt đã lấy bùn nhão ở gần hiện trường đắp be chỗ khe cửa phòng trọ. Tiếp đó hắn tưới xăng cho chảy vào bên trong rồi châm lửa đốt.

Vì đứng gần chỗ có xăng nên lửa không may bén vào chân khiến Chín hoảng hốt tháo chạy khỏi hiện trường... Ngọn lửa nhanh chóng lan theo đường chảy của xăng vào sâu bên trong phòng trọ và bốc lên dữ dội. Hơn nữa, do căn phòng trọ nhỏ nên lửa bén nhanh, dữ dội. Lửa bén vào chiếc xe máy chị Dững dựng trong nhà và phát nổ.

Người dân xung quang phát hiện sự việc nhanh chóng đến tìm cách dập lửa nhưng do cửa khóa trái bên trong, ngọn lửa bốc cháy dữ dội nên khó lòng tiếp cận được. Ít phút sau, xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường, nhanh chóng tổ chức cứu hỏa nhưng 3 nạn nhân không thể cứu sống được.

Các nạn nhân ở bên trong và lửa cháy dữ dội khiến họ không thể kêu cứu được. Khi lực lượng chức năng phá cửa thành công thì phát hiện chị Dững tử vong trong nhà vệ sinh, hai cháu nhỏ chết trên gác.

Cho đến hôm nay, chị Dững đã nằm sâu dưới 3 tấc đất, Chín cụt đã bị bắt, thế nhưng nỗi đau vẫn còn kéo dài mãn. Người thân nạn nhân chỉ biết ôm di ảnh người quá cố mà khóc rồi.

Chính vì tội ác không thể dung thứ này của kẻ si tình mà thân nhân các nạn nhân đã đề nghị cơ quan chức năng đưa ra hình phạt nghiêm khắc nhất, tương xứng với tội ác hắn đã gây ra.

