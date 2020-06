Lật tẩy chiêu tự đổ cồn gây bỏng nặng rồi dàn cảnh bị đốt, cướp 500 triệu của quái nữ U30

Thượng tá Nguyễn Quốc Trường – Trưởng Công an huyện Di Linh ( Lâm Đồng ) cho biết: êm 25/6, Công an huyện nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc chị N.T.T.D. (29 tuổi, trú tại Phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) bị kẻ lạ phóng hỏa đốt, cướp 500 triệu đồng trên Quốc lộ 28.

Ít phút sau, Công an huyện Di Linh tổ chức lực lượng khẩn trường đến hiện trường tổ chức điều tra. Sau 1 ngày điều tra, Công an huyện Di Linh bước đầu nhận định không có vụ án đốt người, cướp tiền bởi qua xác minh, thông tin ban đầu từ D. bất hợp lý về cả thời gian, địa điểm. Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cũng xác định chỉ thấy chị D. dừng xe ở bên đường, ngồi chơi một mình chứ không thấy người lạ tiếp nhận.

Vết bỏng do cồn gây ra

Thời điểm tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Di Linh phát hiện D. bị bỏng nặng ở phần ngực, vai, cánh tay và lưng nên cơ quan Công an phải chờ Bệnh viện II Lâm Đồng điều trị vết thương cho D..

Ngày 29/6, Công an huyện Di Linh tổ chức làm việc, lấy lời khai của D.. Bước đầu xác định, D. làm nghề đáo hạn ngân hàng. Trước đó bạn trai cho vay 500 triệu đồng, sau đó chuyển cho người khác vay mượn.

Hiện trường vụ việc

Sáng 30/6, thượng tá Nguyễn Quốc Trường cho biết, D. đã viết bảng tường trình thừa nhận không có chuyện bị kẻ lạ tạt cồn đốt, cướp 500 triệu đồng như tin báo ban đầu.

Cũng theo thượng tá Trường, vì không am hiểu về cồn nên D. đổ quá tay vào người dẫn đến bị cháy nhiều khu vực trên ngực không khố chế được, dẫn đến bị bỏng khá nặng.

Hiện cơ quan điều tra đã xác minh được địa điểm bán cồn cho D.. Đồng thời cũng đang tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ dàn cảnh này.

