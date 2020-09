Hiệu trưởng trường tiểu học ở Lào Cai nói gì về sự cố quạt trần rơi khiến 1 học sinh bị thương

Theo nguồn tin từ Báo Gia Đình & xã hội , khoảng 9h30 ngày 10.9 tại Trường Tiểu học Kim Đồng (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai ) xảy ra vụ việc một chiếc quạt trần bất ngờ rơi khiến 1 học sinh lớp 2 là em N.T.M.T. bị trọng thương ở vùng trán. Sự việc khiến các học sinh còn lại trong lớp vô cùng sợ hãi.





Liên quan đến sự việc này, chiều cùng ngày, bà Hoàng Thị Hương Giang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng xác nhận có việc 1 học sinh bị quạt rơi trúng dẫn đến bị thương ở trán. "Rất may quạt không rơi vào người mà rơi xuống mặt bàn, cánh quạt văng vào trán học sinh này", bà Giang thông tin.

Quạt rơi do ốc vít bị gãy





Ngay sau khi sự việc xảy ra, cô giáo đã đưa em học sinh bị thương đến phòng y tế của nhà trường để sơ cứu rồi đưa em đi bệnh viện xử lý vết thương. Hiện Sức Khỏe của học sinh này đã ổn định trở lại.





Ngay sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh sự việc. Bước đầu nhận định nguyên nhân là do ốc chốt ngang giữa cần quạt và bầu quạt bị gãy khiến cánh quạt rơi làm học sinh bị thương.





Bà Giang cho biết, trước khi bước vào năm học mới, nhà trường đã tổ chức rà soát tất cả các hạng mục, công trình trong các phòng, lớp học, sân chơi để đảm bảo an toàn cho học khi đến trường. Trong số đó có kiểm tra hệ thống quạt trần và tiến hành bảo trì.





Sau khi sự cố đáng tiếc xảy ra, phía nhà trường đã mời thợ kỹ thuật đến thay toàn bộ ốc chốt ngang của hệ thống quạt trần trong các phòng học. Việc này nhằm tránh sự cố đáng tiếc tương tự có thể xảy ra.

Nhà trường đã khắc phục sự cố ngay sau đó





Liên quan đến sự cố, tai nạn trong ngành giáo dục , trước đó tại Lào Cai cũng xảy ra vụ việc 6 học sinh mầm non và tiểu học ở huyện Văn Bàn thương vong do cổng trường bất ngờ đổ sập. Vụ việc gây ra nỗi đau đớn không thể kể bằng cho các gia đình nạn nhân.





Sự việc đau lòng đó xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 7/9 tại điểm trường Bản Phung của Trưởng Tiểu học Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai). Cổng trường bất ngờ đổ khiến 3 học sinh (gồm 1 trẻ mầm non và 2 học sinh lớp 1) tử vong tại chỗ. 3 học sinh khác bị thương đã được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn cấp cứu ngay sau đó, hiện sức khỏe đã ổn định.





Bà Nguyễn Thị Trâm - Bí thư xã Khánh Yên Thượng cho biết, khu vực xảy ra vụ sập cổng trường nằm trên nền đất dốc, nhiều ngày nay xảy ra mưa lớn khiến mặt đất mềm nhão.





Một cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Bàn cho biết, cổng trường phân hiệu Bản Phung là cổng sắt, cao khoảng 2 mét. Thời điểm xảy ra sự việc các giáo viên của trường đang trong giờ nghỉ trưa.





Còn ông Nguyễn Anh Ninh - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai nói rằng: "Đây là sự việc đáng tiếc và đau lòng. Phải làm rõ nguyên nhân do mưa làm cột yếu đổ hay do chất lượng công trình, hoặc do tác động từ bên ngoài, từ đó có hình thức xử lý".





Theo Thanh Mai/SKCĐ