Vũ Quốc Anh Olympia là ai, học trường nào mà khiến dân tình sục sôi truy tìm 'info' đến vậy?

Vũ Quốc Anh là 1 trong 4 nhà leo núi tranh tài tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20

Vũ Quốc Anh sinh ra tại Ea Kar, vùng đất thuần nông ‘đặc sản’ chỉ có rừng, núi và những con suối chảy róc rách. Riêng việc ‘cõng con chữ’ trên lưng trong suốt 12 năm học đối với Quốc Anh đã là một phấn đấu lớn do em không được hưởng nhiều điều kiện học tập tốt như ở những địa phương khác. Nhưng điều đó chưa bao giờ là một trở ngại với Quốc Anh, chủ nhân vòng nguyệt quế quý II của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, cậu học trò luôn giữ vững phong độ, là học sinh xuất sắc trong các năm học.

'Đặc sản' của Ea Kar có thể kể tới núi, rừng, những dòng sông và măng

Đam mê theo dõi chương trình kiến thức từ nhỏ, Quốc Anh đặc biệt hứng thú với những câu hỏi hóc búa. Say mê tìm tòi đáp án, trở thành một ‘nhà leo núi’ tại chương trình Đường lên đỉnh Olympia là ước mơ của cậu học trò này từ lâu. Thực tế chứng minh, tại các cuộc thi Tuần, thi Tháng và thi Quý, Quốc Anh đã liên tục giành được vị trí cao nhất, ‘băng băng’ tiến về cuộc thi Chung kết của chương trình Đường lên đỉnh Olympia vào ngày 20/9 tới đây.

Giành học bổng toàn phần tại ‘Trường Đại học của những nhà vô địch Olympia’

Chỉ vài ngày trước khi diễn ra vòng thi chung kết của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, thầy và trò trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk và thí sinh Vũ Quốc Anh đã đón nhận tin vui khi cậu học trò này đã nhận được học bổng toàn phần của trường Đại học Kỹ thuật Swinburne.

Quốc Anh mới đây đã vinh dự được trường Đại học Swinburne trao suất học bổng toàn phần

Được biết, trường Đại học Kỹ thuật Swinburne cũng chính là ‘mái nhà chung’ của hàng loạt nhà vô địch chương trình Đường lên đỉnh Olympia ở những năm trước. Đơn cử có thể kể tới Trần Ngọc Minh, Phan Mạnh Tân, Võ Văn Dũng. Lê Vũ Hoàng, Lê Viết Hà, Huỳnh Anh Vũ, Hồ Ngọc Hân, Phan Minh Đức, Phạm Thị Ngọc Oanh, Đặng Thái Hoàng, Hoàng Thế Anh, Nguyễn Trọng Nhân hay Văn Viết Đức. Các thí sinh này đều là quán quân của chương trình Đường lên đỉnh Olympia những năm trước.

Học bổng này chắc chắn sẽ hỗ trợ cậu bạn rất nhiều trên bước đường học tập phía trước

Dù chưa biết kết quả của Quốc Anh tại vòng chung kết này sẽ ra sao, nhưng chắc chắn, với động lực học tập và sự hỗ trợ lớn từ trường Đại học Swinburne, con đường học tập phía trước của Quốc Anh sẽ vơi bớt những khó khăn, giúp cậu học trò này vững bước trên con đường chinh phục những tri thức lớn của nhân loại.

‘Trùm cuối’ phần thi Vượt chướng Ngại vật

Nhắc đến thành tích Quốc Anh đã đạt được tại chương trình Đường lên đỉnh Olympia không thể không kể tới phần thi xuất sắc tại chặng Vượt chướng Ngại Vật. Cụ thể, tại phần thi này ở những cuộc thi trước, dù chưa có gợi ý nào được đưa ra, và câu hỏi gợi ý mới còn đang … đọc dở, Quốc Anh đã nhấn chuông xin trả lời.

Vượt chướng Ngại vật là một trong những phần thi xuất sắc nhất của Quốc Anh

Điều này có thể thấy, Vượt chướng Ngại vật là một trong những điểm mạnh của cậu học trò đến từ Đắk Lắk này. Cùng đón chờ phần thi xuất sắc của Quốc Anh lại chương trình Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia tới đây nhé!

