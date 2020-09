Hiện trường thảm khốc vụ máy bay quân sự Ukraine hỏng động cơ rơi xuống đất khiến 25 người chết

Phía Văn phòng Tổng Công tố cũng đang hoàn thiện các thủ tục tố tụng hình sự vì cho rằng có dấu hiệu vi phạm quy tắc bay gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Hiện trường vụ tai nạn

Ông Oleksiy Kucher cho rằng, đó không phải là tình huống quá nguy hiểm đối với một phi công dày dặn kinh nghiệm. Vì thế, nguyên nhân thực sự của thảm kịch này vẫn cần phải điều tra sâu.

Được biết, chiếc máy bay gặp nạn là máy bay Antonov An-26 của Không quân Ukraine rơi tối 25/9 (giờ địa phương) trong khi hạ cánh tại sân bay ở thành phố Chuguev. Khi đó trên máy bay có tổng cộng 28 người, gôm các học viên phi công Đại học quốc gia Kharkow thuộc Không quân Ukraine và thành viên phi hành đoàn.

Chiếc máy bay gặp nạn

Theo CNN, có ít nhất 10 chiếc Antonov An-26 bị rơi kể từ năm 2017. Năm 2018, một chiếc An-26 rơi khi đang cố hạ cánh xuống căn cứ không quân Hmeimin ở tây bắc Syria khiến 39 người thiệt mạng. An-26 là loại máy bay phản lực cánh quạt 2 động cơ được sản xuất trong giai đoạn 1969- 1986 ở thủ đô Kiev của Ukraine, khi nước này thuộc Liên Xô.

Your browser does not support HTML5 video.

Rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa