Tai nạn thương tâm: Bờ kè đá bất ngờ đổ sập vùi lấp người đàn ông đang nấu ăn trong lán dựng tạm

Liên quan đến vụ bờ kè đá bỗng nhiễn đổ sập, sáng 3/8, lãnh đạo Phòng Lao động – thương binh và xã hội TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh ) cho biết: Các cơ quan chức năng địa phương đã hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong do sập bờ kè tối ngày 2/8 tại phường Bãi Cháy số tiền 3 triệu đồng. Đồng thời chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình nạn nhân trong việc tổ chức tang lễ.

Theo lãnh đạo địa phương, tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 2/8. Khi đó, anh Đ.V.M (SN 1979, thường trú tại tỉnh Thái Bình) đang nấu ăn tại lán trại dựng ở tổ 8A, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long. Bỗng nhiên kè đá đổ sập xuống vùi lấp cả người đàn ông này.

Cơ quan chức năng mất nhiều giờ để tìm kiếm thi thể nạn nhân

Phát hiện sự việc, người dân đã hô hào nhau ứng cứu. Đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm, hỗ trợ. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra sạt lở phức tạp, phương tiện cứu trợ khó khăn nên đến 20h30 cùng ngày thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm sơ bộ và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về an táng.

Theo tìm hiểu ban đầu, nguyên nhân vụ sập bờ kè được xác định là do ảnh hưởng của áp thấp suy yếu từ bão số 2. Trong ngày 2/8, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa to, mưa rất to. Trận mưa trong ngày hôm qua gây ngập úng cục bộ ở một số khu vực, nhất là ở trung tâm TP Hạ Long.

Nhiều nơi ở TP Hạ Long ngập úng nặng

Liên quan đến cơn bão số 2, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , vào ngày 2/8, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào các tỉnh Ninh Bình – Thanh Hóa. Sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi theo hướng tây tây bắc, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực thượng Lào.

Mặc dù bão số 2 đã suy yếu nhưng hoàn lưu sau bão kết hợp với rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ, nối với cơn bão Hagupit ở phía đông đảo Đài Loan nên mưa lớn ở Bắc bộ sẽ kéo dài đến khoảng ngày 8/8. Lượng mưa phổ biến 200-350 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt.

