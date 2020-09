Hiện trường thương tâm vụ sập công trình ở Phú Thọ khiến ít nhất 4 người chết

Theo nguồn tin từ Vietnamnet , vụ sập công trình đang thi công xảy ra vào khoảng 9h30 sáng 1/9/2020 tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ ở phường Gia Cẩm (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ).





Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khi sự việc xảy ra có một nhóm công nhân đang múc móng, xây dựng công trình thì taluy cao khoảng 7 mét, dài 20 mét bất ngờ đổ sập xuống khiến nhiều người bị đất vùi lấp.





Ít phút sau, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường. Đồng thời huy động máy móc đến đào đất, cứu hộ các nạn nhân.





Ngay sau khi phụ việc xảy ra, lãnh đạo Sở LĐTB&XH tỉnh Phú Thọ đã đến hiện trường. Theo vị lãnh đạo này, đến 12h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm được 4 thi thể bị vùi lấp và đang tìm kiếm những người còn lại.

Lãnh đạo UBND phường Gia Cẩm cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng để tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân





Trước đó tại Đồng Nai cũng xảy ra một vụ sập công trình xây dựng khiến nhiều người thương vong. Cụ thể, chiều 14/5, khoảng 55 công nhân đang thi công, bất ngờ bức tường rào cao 8m, dài 109m bị đổ sập khiến 10 người chết, 15 người bị thương.





Tại hiện trường, bức tường sập nghiêng sang một bên. Xung quanh nhiều giàn giáo, bê tông, sắt thép nằm ngổn ngang. Hàng trăm cảnh sát cứu hộ dùng xe múc, xe cẩu... lật bức tường bị sập để tìm kiếm người.





Chủ tịch UBND Đồng Nai có mặt chỉ đạo công tác cứu hộ, cho rằng, đây là sự việc hết sức nghiêm trọng và đáng tiếc, tỉnh đang huy động tất cả lực lượng, nhiều máy móc để đào bới tìm các nạn nhân còn mất tích ở dưới bức tường.





Một ngày sau, Công an đã tạm giữ hình sự Hà Huy Hải (56 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga) cùng ba cấp dưới để điều tra tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 298 Bộ luật Hình sự 2015.

